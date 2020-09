Pallavolo – A Santo Stefano Magra al via pure la Mulattieri

S. Stefano – Non è solo per via di una Zephyr Trading rinforzata (almeno in linea di massima in attesa dei riscontri sul campo) in vista della Serie B nazionale maschile, che in questo periodo a Santo Stefano si respira pallavolo eccome, al Palaconti infatti ha avviato la propria preparazione precampionato anche la Mulattieri Creations: seconda squadra del Valdimagra Volley Group, sezione “uomini”, che sta per riproporsi in C ligure.

<Abbiamo fatto una figura di tutto rispetto nella stagione scorsa interrotta dalla pandemia – afferma per l’occasione coach Elia Botti – e nella prossima l’obiettivo è fare ancora meglio>; al suo fianco il “vice” Tancredi Grossi insieme al team-manager Matteo Spagli.

Questa poi la “rosa” rossoblù che si presenta ai nastri di partenza…

Palleggiatori – Bertin e Zaccaria.

Opposti – Argellati e Bottaini D.

Centrali – Chiocca, De Lucchi, Menini.

Schiacciatori – Calcagnini, Grossi, Romagnani, Vergassola.

Liberi – Briozzo e Rossi.

Nella foto mister Elia Botti