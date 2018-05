Pallanuoto, ultimo turno di regular season A1M

Trentadue minuti al termine della stagione regolare. Poi la Final Six di Siracusa (25/27 maggio) che deciderà le sorti del 99esimo campionato maschile di serie A1.

Pro Recco (punti 75) e Brescia (punti 66) sono già qualificate alle semifinali delle finals (nell’ultima giornata della regular season i lombardi, che hanno due punti di vantaggio sulla Sport Management. giocano in casa dell’Acquachiara già retrocessa con 0 punti). La Sport Management, sicura terza nella regular season, giocherà nei quarti di finale contro la sesta mentre l’altro accoppiamento dei quarti è quarta contro quinta. Proprio qui la griglia deve esser ancora sistemata: la RN Savona è quarta a 45 punti ed ha l’impegno più duro giocando a Busto proprio contro il Banco Bpm. Nell’altro incontro “clou” si giocheranno la posizione proprio CC Ortigia-CC Napoli con i siracusani in vantaggio nello scontro diretto avendo sbancato 2-1 la Scandone. Il mtach delle 15.00 andrà in diretta su Waterpolo Channel col commento di Miraglia e Poistiglione. Giocano per l’onore anche la Florentia – ospite della Reale Mutua Torino 81 – e Seleco Catania-Posillipo, che alla Scuderi potranno festeggiare insieme la salvezza diretta. Lazio-Trieste, infine, servirà alla squadra di Sebastianutti e a quella di Brazzatti per affilare le armi in vista dei playout salvezza. Seguono programma, arbitri, tv e final six.

A1 Maschile – Il Programma della 26a giornata / 19 Maggio

Ore 15.00, CC Ortigia-Canottieri Napoli

Arbitri: Colombo E Severo) Diretta Streaming Waterpolo Channel

SS Lazio-Trieste

Arbitri: Collantoni ed Ercoli

Ore 16.00 Acquachiara-AN Brescia

Arbitri: Ferrari e Fusco

Ore 18.00, Banco Bpm Sport Management-RN Savona

Arbitri: Frauenfelder e Gomez

Pro Recco-Bogliasco Bene

Arbitri: Carmignani e Guarracino

Reale Mutua Torino 81 Iren-RN Florentia

Arbitri: Pinato e Rovida

Seleco Nuoto Catania-CN Posillipo

Arbitri: Piano e Savarese