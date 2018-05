Basket, Cus Genova si conferma campione regionale

Era il secondo match point disponibile per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, prima di rischiare eventualmente il tutto per tutto in gara-5 al PalaCUS.

Una quinta sfida che invece non verrà disputata, in quanto gli Universitari hanno chiuso ieri sera la serie contro la Tarros La Spezia di coach Padovan al PalaSprint laureandosi campioni regionali di Serie C Silver. Per il secondo anno consecutivo.

Anche nella stagione 2016/17 nella serie finale si era arrivati allo stesso risultato: un 3-1 che proietta gli Universitari al secondo successo consecutivo, dopo esser riusciti a chiudere la Regular Season da primi della classe e con un’imbattibilità casalinga che nella prima fase del campionato dura da più di mille giorni. Un risultato importantissimo se si pensa nella seconda fase capitan Bestagno ha chiuso in anticipo la stagione a causa di un infortunio a Vado, così come l’ha chiusa Mangione in gara-2. Un successo figlio di un gruppo giovane e ben cementato, che nelle ultieme due stagioni è cresciuto tantissimo. Due giocatori a cui va un grande in bocca al lupo per la riabilitazione.

Così Giovanni Pansolin, capo allenatore degli Universitari: «Che dire, vincere è difficilissimo, ripetersi credo sia un’impresa. Farlo con due giocatori del quintetto in stampelle nella serie finale è mitico e dà l’idea dello spessore di questo gruppo che ormai ci ha abituato a qualsiasi cosa. Ci siamo riconfermati giocando durissimi in difesa e trovando contributi da tutti, nessuno escluso».

ll prossimo appuntamento cestistico per i ragazzi di coach Pansolin saranno gli spareggi di Frosinone, in cui i Biancorossi si giocheranno l’accesso in Serie B. Avendo l’onore di rappresentare la pallacanestro ligure in ambito nazionale.

TABELLINO

TARROS LA SPEZIA vs CUS GENOVA 72-74 (19-15; 40-34; 53-52)

TARROS LA SPEZIA: Manzini 5, Canti 2, Pipolo 14, Visigalli 3, Garibotto 18, Peychinov 14, Fazio, Bracci 3, Petani 2, Steffanini 11. Coach: Padovan.

CUS GENOVA: Bianco, Vallefuoco N. 9, Dufour 27, Cassanello 2, Mangione, Bedini 22, Ferraro, Vallefuoco S. 2, Bilamour, Zavaglio 8, Pampuro 4, Franconi. Coach: Pansolin.