Pallanuoto | Sori RN, mercoledì ultima occasione per l’A2

Il Sori RN deve vincere per prolungare la serie e per cancellare la prestazione di sabato e darsi un’ultima possibilità di rimanere in A2.

Mercoledì 23 giugno a Savona sarà un punto di non ritorno, dove le motivazioni e l’orgoglio dopo la brutta prova di gara 1 dovranno essere messe davanti a tutto.

Il Sori che è stato visto nella prima sfida contro l’Arenzano è troppo brutto per essere vero, ha adottato un atteggiamento sbagliato, con passività in difesa e poca pericolosità in avanti.

L’incontro di mercoledì va affrontato con la consapevolezza dei propri mezzi e con la cattiveria necessaria a ribaltare una serie iniziata con il piede sbagliato. Soprattutto non servono parole, ma fatti.

L’appuntamento è a mercoledì, ore 20 a Savona, arbitri Rotondano e Calabrò.

La sfida verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook della Rari Nantes Arenzano.