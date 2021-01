Pallanuoto, sabato iniziano i campionati di A2

Sabato 16 gennaio prende il via il campionato di serie A2 maschile. Formula nuova, in ottemperanza delle norme di sicurezza in vigore, con le squadre divise in quattro concentramenti da sei e regolar seson ridotta a dieci giornate. Si giocherà ogni 15 giorni, non più ogni settimana, anche per dare modo di recuperare le eventuali partite rinviate per Covid. Le squadre sono tutte pronte e in procinto di sottoporsi ai tamponi preventivi. La fase di andata si concluderà il 13 marzo, quella di ritorno il 22 maggio. Le prime due di ciascun girone parteciperanno ai playoff, tutte le altre passeranno per i playout. Previste due promozioni in serie A1 e quattro retrocessioni in serie B.

Girone Nord-Ovest – 1^ giornata – 16 gennaio

18.00 Lavagna 90-Spazio RN Camogli

Arbitri Brasiliano e Sponza

18.15 Crocera Stadium-RN Arenzano

Arbitri Piano e Savino

18.30 Sportiva Sturla-Bogliasco 1951

Arbitri Pagani Lambri e Cavallini

Girone Nord-Est – 1^ giornata – 16 gennaio

18.00 Brescia Waterpolo-Como Nuoto Recoaro

Arbitri Romolini e Roberti Vittory

18.30 Reale Mutua Torino 81 Iren-RN Sori

Arbitri Fusco e Doro

20.30 Plebiscito Padova-De Akker Team

Arbitri Bensaia e Campoglio

Girone Centro – 1^ giornata – 16 gennaio

16.30 Vela Nuoto Ancona-NC Civitavecchia

Arbitri Ercoli e Nicolosi

18.00 Roma Vis Nova-Pallanuoto Anzio

Arbirti Collantoni e Nicolai

18.30 Roma 2007 Arvalia-SC Tuscolano

Arbitri Scappini e Boccia

Girone Sud – 1^ giornata – 16 gennaio

15.00 RN Arechi-CUS Unime

Arbitri Petronilli e Scillato

16.00 DMG Nuoto Catania-Copral Muri Antichi

Arbitri Schiavo e Magnesia

18.00 CC Napoli-Acquachiara Ati 2000

Arbitri Alfi e Rotondano

Playoff e Playout. Le prime e seconde di ciascun girone si qualificano alle semifinali playoff che si articolano al meglio dei tre incontri coi il primo e l’eventuale terzo in casa delle prime classificate. Anche le due finali al meglio delle tre partite. Tutte le altre squadre, dalle terze alle seste, devono disputare i playout: terze-seste e quarte-quinte nelle semifinali al meglio dei tre incontri coi il primo e l’eventuale terzo in casa delle prime classificate, successivamente quattro finali sempre al meglio delle tre partite. La calendarizzazione delle gare di playoff e playout sarà comunicata in relazione alle disposizioni delle autorità competetnti afferenti allo sviluppo della pandemia e ai calendari internazionali.