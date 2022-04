Pallanuoto – Risorto a Firenze il Lerici

Lerici – Pronto riscatto del Lerici Sport dopo la caduta in casa contro la Libertas Roma, stavolta lericini convincenti alla “Nannini” di Firenze, contro la Libertas Rari Nantes Perugia (in cui c’è l’ “ex” Fiaschi)…che non a caso viene battuta per 8-5. “Coccodrilli” dominatori per tre quarti della gara, perdono soltanto l’ultimo, quando si limitano a controllare la situazione. Soddisfatto, al termine coach Andrea Sellaroli parla di un campionato che sta sfornando risultati inaspettati a ripetizione, per cui a maggior ragione diventa fondamentale la continuità. Nel frattempo, capitan Virdis e compagni in terza posizione, nel Girone 2 della Serie B maschile nazionale; a proposito ecco gli altri risultati della giornata: Rapallo Nuoto-Villa York 14-8, Libertas Roma-Locatelli Ge 10-11, Chiavari-Marina di Carrara 12-7, Lazio-Roma Waterpolo 12-9.

Sabato 23/4, ore 15, si torna alla “Mori” della Spezia per ricevere la Locatelli Genova.

Tabellino.

LIBERTAS R.N. PERUGIA – LERICI SPORT 5 – 8

PARZIALI: 1-2 / 1-3 / 0-2 / 3-1.

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA: Bevilacqua, Taverna Giov. (1), Cimbali M., Chiuggiù (1), Cimbali N., Taverna Gior., Renna (1), Fiaschi, Latanza (1), Bertocci (1), Grassi, Testi, Arcangeli.

SDD LERICI SPORT: Di Donna, Tamburini (2), Biancardi, Telara (1), Sciallero, Guenna (2), Virdis (2), Gardella, Timothy (1), Italiani, Avvenente, Sisti, Vangi.

Nella foto, una “video-lezione” di mister Sellaroli, durante un recente allenamento