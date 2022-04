Pallavolo – Altri 3 punti d’oro per il Lunezia

Sarzana – Altri tre punti d’oro in casa dell’ Under 18 della Nottolini Lucca, dopo quelli colti in casa contro il Baia Marinaio Cecina, che forse comincia a credere per davvero alla possibilità di una salvezza dalla retrocessione senza passare dai ripescaggi: ricordiamo che bastano meno di quattro punti di distacco fra la quintultima e la quartultima per concedere a quest’ultima il diritto allo spareggio fra le due.

Con molta poca storia, come “score” indica, la partita sul parquet delle lucchesi. Per la cronaca sarzanesi con la Brizzi e un po’ la Evangelisti al palleggio, in diagonale la Lupi e un pochino la Fusani, al centro la Micheloni e Nicolini,ì in alternanza con la Buccelli e la Boriassi (e la Santagostino); “martelli” la Marku e la Gorgoglione, alle quali ha dato un po’ di ricambio la Zanini, da libero si sono alternate la Orlandi e la Fiorino.

Infine ecco quella che, nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale di volley, è la classifica all’indomani dei recuperi giocatisi in settimana…

Ambra Cavallini Pontedera Pi punti 45, Corbinelli Montespertoli Fi 44, Azzurra San Casciano Fi 41, Ariete Prato 37, Flora Buggiano Pt 34, Timenet Empoli Fi 32, Ricami Fenice Pistoia 30, Lunezia Volley 27, Baia Marinaio Cecina Li 15, Nottolini Under 18 Lucca 6, Pallavolo Scandicci 1. La prima in Serie B1 e la seconda ai playoff.

La prima in Serie B1, la seconda ai playoff, le ultime quattro in C.

Tabellino.

NOTTOLINI U18 LUCCA – LUNEZIA VOLLEY 0 – 3

SET: 19-25 in 23 minuti / 17-25 in 20 / 19-25 in 24.

NOTTOLINI UNDER 18 LUCCA: Faraca 1, Degl’ Innocenti 0, Grucka 1, Bertini 0, Benvenuti 6, Martinelli 4, Caseti 5, Caporali 5, Fatone 12, Nuti 0, Vannini 1, liberi Gambarotto e Zarattini. All. Ribechini.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 2, Evangelisti 2, Lupi 10, Fusani 1, Micheloni 2, Santagostino 6, Nicolini 2, Buccelli 3, Boriassi 9, Marku 18, Gorgoglione 8, Zanini 3, Orlandi e Fiorino liberi. All. Giannini.