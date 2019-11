Pallanuoto, Recco-Posillipo: i precedenti della Classica

Si gioca al ritmo di una partita ogni tre giorni, domani è già tempo di tornare in acqua. Per la Pro Recco trasferta a Napoli nella ottava giornata di campionato: alle 17 c’è la partita con il Posillipo per restare in testa alla classifica. Ritorno a casa per Renzuto – cresciuto proprio nel circolo rossoverde – e Velotto. Nei campani assente Mattiello fermato dal giudice sportivo. Arbitreranno l’incontro L. Bianco e Romolini.

I NUMERI DEL MATCH

Punti in classifica

Pro Recco (21); Posillipo (5)

Gol fatti

Pro Recco (126); Posillipo (61)

Gol subiti

Pro Recco (35); Posillipo (75);

% Trasformazioni superiorità

Pro Recco 24/51 (47,06%); Posillipo 30/80 (37,51%)

% Trasformazioni subite in inferiorità

Pro Recco 9/41 (21,95%); Posillipo 35/90 (38,89%)

Miglior marcatore

Pro Recco: Figlioli (19); Posillipo: Mattiello (12)

Ultimo turno

Pro Recco – Savona 11-2; Lazio – Posillipo 10-7

Il Precedente

26 Gennaio 2019: Posillipo – Pro Recco 6-15