Pallanuoto, Recco batte Brescia e vince la Coppa Italia

Vittoria con brivido finale, per la Pro Recco che fa sua la Coppa Italia battendo il Brescia 11-10 nell’atto conclusivo della Final Four di Palermo, al termine di una gara dai due volti. Nettamente dominata per oltre due tempi dalla Pro Recco, nel finale Brescia si fa di nuovo sotto fino a giocarsi la palla del possibile pareggio nei secondi finali.

Incredibile il primo tempo della Pro Recco, dopo una partenza super del Brescia (in vantaggio dopo un minuto e mezzo) che ha scatenato la reazione della squadra di Hernandez, capace di segnare 5 gol in 5 minuti. Il tiro al bersaglio alla porta del Brescia prosegue nel secondo tempo, quando praticamente ogni tiro si tramuta in gol, fino ad arrivare a un parziale di 8-0, con Figlioli scatenato.