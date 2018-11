Pallanuoto | Quarto turno dimezzato per le gare di Champion League

Posillipo a punteggio pieno, in Coppa al Recco il derby con il Brescia

Il campionato di Serie A di pallanuoto ha giocato sabato la sua quarta giornata, per altro dimezzata per la concomitanza delle eliminatorie di Champion League e per il rinvio di Florentia-Quinto, per la prematura scomparsa di Marco Paganuzzi, dirigente della squadra genovese.

Quindi posticipata a lunedì questa gara ed a mercoledì Pro Recco-Catania e Sport Management-AN Brescia per gli impegni in Champions.

Nelle gare giocate, ottimo successo dell’Ortigia che ha superato, dopo una gara emozionante e tirata (10-9) il Savona in Liguria. Sul 9-9, ha deciso a 15 secondi dal termine un gol di Di Luciano.

Gara tiratissima anche a Trieste, dove i locali si sono imposti per 8-7, grazie ad un super gol di Mezzarobba. Non conosce ostacoli il Posillipo, che batte al Foro Italico nettamente la Lazio (14-7 il risultato finale); da segnalare il poker di reti realizzate da Di Martire.

Ancora battuto il Bogliasco, che ci lascia le penne a Napoli con la Canottieri; il 9-8 finale per i padroni di casa evidenziano quanto la gara sia stata in bilico sino alla fine, con un bel gol di Di Somma a pochi secondi dalla chiusura delle ostilità.

DERBY CHAMPION TRA RECCO E BRESCIA – Si è intanto giocata la seconda giornata della fase a gironi della più importante coppa europea, con il derby tra Brescia e Recco. Hanno prevalso i liguri seppur di misura (9-8); i Campioni d’Italia sono stati sempre avanti, ma hanno rischiato quando il Brescia proprio nell’ultimo tempo ha “rischiato” di pareggiare.

Nel secondo girone lo Sport Management Busto Arsizio ha battuto per 7-5 gli ungheresi dello Szolonki, e viaggiano cosi in classifica a punteggio pieno.

RISULTATI – RN Savona-CC Ortigia 9-10, Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto 8-7, SS Lazio-CN Posillipo 7-14, CC Napoli-Bogliasco Bene 9-8.

PROSSIME GARE – Lunedì 5 novembre, ore 20.00: RN Florentia-Iren Genova Quinto (arbitri Collantuoni e Frauenfelder); Mercoledì 7 novembre, ore 15.00: Pro Recco-Nuoto Catania (arbitri Savarese e Guarracino); ore 20.30: Sport Management-AN Brescia (arbitri Paoletti e Calabrò).

LA CLASSIFICA – Posillipo 12, Brescia, Sport Management 9, Pro Recco, Ortigia, Quinto, Trieste e Can.Napoli 6, Lazio 4, Savona, Roma e Fiorentina 3, Bogliasco 1, Catania 0.

