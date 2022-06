Pallanuoto – Quarto posto del Lerici Sport

Lerici – Giornata di festa con tutti gli ingredienti, al centro “Cicci Rolla” lericino, in occasione della partita con cui il Lerici Sport ha chiuso il campionato nazionale di Serie B maschile di pallanuoto. Dai “Coccodrilli” di scena a casa, peraltro nella vasca più grande allo scoperto, a una vittoria con tanti gol; soprattutto tantissimi da parte dei padroni di casa, fra i quali sono andati a segno pure diversi giovanissimi, poiché in tale e tanta occasione coach Andrea Sellaroli ha voluto dare adeguato sfogo pure a questi ultimi. Risultato, Rari Nantes Perugia già domata alla fine del primo tempo. Gli ultimi due periodi sono stati poco più di un’amichevole.

E poi, anzi soprattutto, quel quarto posto nel Girone 2 agganciato a conseguenza di questo “score”, Sino all’anno scorso ciò avrebbe voluto dire playoff, sennonché a questi ultimi stavolta ci vanno solo le prime due del raggruppamento, poiché la pandemia ha scompaginato lo svolgimento di una stagione di conseguenza corta (ma ora non è il caso di sottovalutare il piazzamento).

Infine ecco la lunga dichiarazione di mister Andrea Sellaroli al termine…

<Ringrazio i ragazzi per questo onorevolissimo quarto posto, che lascia un po’ di amaro in bocca perché una volta avrebbe significato playoff, tuttavia costituisce stimolo e valida base di partenza per affrontare la prossima stagione sportiva con ambizioni ancora maggiori. Non sottovalutiamo d’aver dimostrato di poterci confrontare con chiunque, compresa la capolista Chiavari contro la quale abbiamo raccolto 4 punti in due gare, soltanto la Locatelli Genova è stata capace di batterci 2 volte. Oltre che a loro, grazie alla stessa società presieduta da Alessandro Sammartano, che ci dà modo di lavorare al meglio a dispetto pure della pandemia, nonché: ai dirigenti Lorella Leonardi, Fabrizio Avvenente, Massimiliano Valtriani e Massimo Castagneto. Riconoscenza altresì verso Andrea Vangi e tutti i genitori che come lui hanno dato gran man forte, nell’ultimo caso gremendo gli spalti della nostra piscina esterna, insieme ai ragazzi del settore giovanile e alle stesse pallanuotiste della nostra sezione femminile “capitanate” da mister Marco Rolla>.

Tabellino.

LERICI – PERUGIA 15 – 8

PARZIALI: 5 – 1 / 6 – 3 / 2 – 2 / 2 – 2.

SSD LERICI SPORT: Di Donna, Tamburini 1, Biancardi, Tealara 3, Sciallero 2, Guenna 2, Virdis 2, Gardella, Pietra, Avvenente 1, Sisti 2, Italiani 1, Gatti 1.

RARI NANTES PERUGIA: Braconi, Taverna, Cimbali M., Calandro 1, Cimbali N., Taverna 1, Benna, Fiaschi 4, Fagugli, Brenci 1, Frassi, Testi 1, Chiucchiù.

ARBITRO: Scarselli.