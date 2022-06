Calcio – Agata nuovo allenatore del Levanto

Levanto – Cambio di allenatore al Levanto. Al dimissionario, per ragioni personali, Massimo Carrodano subentra una vecchia conoscenza locale: quel Dimitri Agata che guidò i biancocelesti allo storico ritorno in Promozione prima d’intraprendere una positiva esperienza al Casarza Ligure. Gli farà da “vice”, oltre che da preparatore dei portieri, di nuovo Samuele Bagnasco.

Altre conferme sono quelle del duo Matteo Beretta-Maurizio Tesconi al comando tecnico di quella Juniores che, vinto il campionato di 2.o Livello nella categoria, nella stagione calcistica entrante sarà chiamata a farsi valere pure nel livello di Eccellenza; nonché quella di Marco Lagaxio da coach degli Allievi che di recente ha nuovamente portato alla fase regionale del loro campionato. A breve le nomine degli altri trainer del settore giovanile.

<Contento di tornare ad allenare in quello che è il mio paese – s’è espresso Agata che a Casarza ha portato ai playoff una squadra ch’era pericolante – dove peraltro credo ci sia una compagine su cui si può lavorare, con più giovani interessanti e una difesa solidissima specie nei tuoi centrali, peccato che a centrocampo ci lascerà un pezzo forte quale Thomas Romano>:

Da parte sua mister Carrodano, a cui il club non può non essere riconoscente per come ha condotto la Prima squadra alla salvezza, resta nei ranghi come collaboratore dell’area tecnico-sportiva…al cui timone resta Raffaele Sassarini.

Nel frattempo assemblea generale elettiva per il rinnovo delle cariche sociali lunedì 27/6, ore 21, nella tensostruttura presso lo stesso stadio di Moltedi.

C’è da registrare invece una nota molto triste nella scomparsa di Massimiliano Vannucci, papà di quel Lorenzo portiere sia della 1.a squadra che della Juniores e zio di Samuele, altro giocatore presente su entrambi i fronti. L’ Asd Levanto Calcio è vicinissima a entrambi.

Nella foto Dimitri Agata