Pallanuoto, ostacolo Sport Management per la Pro Recco

Ostacolo Sport Management nel sabato di campionato della Pro Recco: domani, alle 18, la squadra di Rudic affronterà i “mastini” nella 18esima giornata di A1. Di fronte, alla Manara, prima contro terza in classifica: sei punti distanziano i campioni d’Italia e il team allenato dall’ex Baldineti.

“Sarà una delle partite più complicate della regular season – commenta il direttore sportivo Arnaldo Deserti -. All’andata li abbiamo superati per un solo gol, mentre a Busto, l’anno scorso, vincemmo con una rete di Ivovic a pochi secondi dalla fine. Sono una squadra rinnovata, giovane, veloce e fisica, in cui alcune vecchie conoscenze biancocelesti come Fondelli, Di Somma e Alesiani, stanno dando un grande contributo. Si vede la mano di mister Baldineti che da ex recchelino prova sempre a dare qualcosa in più contro di noi. Andremo alla Manara con la voglia di fare bene e portare a casa 3 punti fondamentali in chiave Final Six. La Sport Management sta disputando una Champions League al di sopra delle aspettative, c’è la chimica giusta tra giocatori e allenatore e i risultati lo dimostrano: hanno battuto i campioni d’ Europa in carica e sono in lotta per qualificarsi alla fase finale di Hannover, un traguardo storico per una società che continua a crescere e ad investire nel nostro sport. Speriamo che il momento di flessione visto nelle ultime due gare di Brescia e Spalato continui ancora per qualche giorno”.

La partita sarà arbitrata da Savarese e Petronilli. Diretta streaming su Waterpolo Channel.

I NUMERI DEL MATCH

Punti in classifica

Pro Recco (48); Sport Management (42)

Gol fatti

Pro Recco (241); Sport Management (204)

Gol subiti

Pro Recco (85); Sport Management (116);

% Trasformazioni superiorità

Pro Recco 74/137 (54,01%); Sport Management 77/162 (47,53%)

% Trasformazioni subite in inferiorità

Pro Recco 27/96 (28,13%); Sport Management 43/114 (37,72%)

Miglior marcatore

Pro Recco: Echenique (43); Sport Management: Luongo (49)

Ultimo turno

Catania – Pro Recco 8-17; Brescia – Sport Management 8-3

Il Precedente

7 marzo 2018: Sport Management – Pro Recco 7-8