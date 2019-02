Serie C: impegni delicati per Albissola ed Entella

Turno di serie C importante per le squadre liguri in cerca di punti preziosi per i propri obiettivi stagionali: Entella che vuole continuare la rincorsa alla serie B e l’Albissola che sta lottando, con le unghie e con i denti, per la permanenza in terza serie.

I ceramisti sono reduci da un tris di risultati positivi che li ha rilanciati in maniera prepotente nella rincorsa alla salvezza. Ora la sfida all’Arezzo per continuare il discorso è la serie positiva.

Impegno invece a Lucca per l’Entella che vuole proseguire la rincorsa alle zone nobili della classifica in un impegno sicuramente insidioso.