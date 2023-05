Pallanuoto – Lerici a Monza in cerca della finale

Lerici – Lerici Sport maschile alla volta di Monza per giocarsi l’accesso alla “finalissima” (che eventualmente lo opporrebbe con ogni probabilità al Marina di Carrara) per la promozione dalla Serie B alla A2; col Monza si gioca il turno di ritorno della semifinale sabato 27/5, ore 19.15, alla piscina monzese “Pia Grande” e si riparte dal 9-7 a favore dei liguri in quello d’andata.

“Coccodrilli” al completo, a meno di imprevisti in extremis, nonché coach Andrea Sellaroli sereno: <Statistiche alla mano – afferma l’allenatore lericino alla vigilia – il girone in cui ci siamo qualificati ai playoff noi parrebbe più competitivo di quello dei brianzoli e ciò dovrebbe essere di buon augurio, ad ogni modo sarà importante partire molto bene com’è stato nel turno d’andata alla Spezia, perché se no rischieremmo troppo in quel finale in cui i briantei sono soliti andare in crescendo com’è stato infatti alla “Mori”: sotto tale aspetto ci siamo preparati a dovere e cercheremo di evitare di ritrovarci nuovamente alle battute conclusive con un paio di giocatori fuori per falli…>.

Da parte sua il Lerici femminile, in Serie B “donne”, chiude la “regular season” nel girone ligure domenica 28/5 in casa del Bogliasco. Inizio alle ore 16.30 alla “Vassallo”, alle lericine mancano la Dall’ Anese, la Pellegri e capitan Gianstefani.