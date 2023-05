Pallavolo, match clou in 1^ Divisione territoriale

La Spezia – Scontro al vertice alla penultima giornata, pensate voi, in 1.a Divisione territoriale femminile. Sabato 27/5, ore 17.30 al Palaconti di Santo Stefano, la vicecapolista Zephyr Trading Valdimagra riceve la Rainbow La Spezia capoclassifica.

Chi vince di 3 punti sale in Serie D ligure, salvo sorprese però pressoché impensabili nell’ultimo turno, in caso di successo invece al tie-break si finisce in linea di massima a pari punti e allora: se vince la Rainbow ha la meglio lei in virtù della doppia vittoria negli scontri diretti; se al contrario s’impone la Zephyr la spunta lei poiché, a un’affermazione ciascuno nella classifica cosiddetta avulsa, va in D in ragione di un miglior quoziente dovuto al fatto che avrebbe perso una sola partita contro le due delle avversarie (insomma le spezzine finirebbero col pagare la sfortunata sconfitta di Sestri).

Vinca il migliore, nel frattempo Futura Ceparana-Psm Rapallo 3-2 nell’anticipo, queste poi le altre partite in programma in quella che è la 21.a giornata…Admo Lavagna-Elsel Scuola Pallavolo Spezia, Don Bosco Sp-Colombiera Project Ameglia, Sestri Levante-Tigullio Sport Team S. Margherita Ligure e a riposo l’ On Cogorno.

Nella foto la Rainbow, che sarà al completo. nell’ultimo impegno ad Ameglia