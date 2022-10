Pallanuoto – Il Lerici Sport si rinforza

Lerici – Partita a spron battuto la campagna di rafforzamento del Lerici Sport in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale.

Dallo Sturla, dov’è rimasto sei anni fra Serie A2 e B, è arrivato il marcatore di centroboa Riccardo Giusti. Genovese classe 1991, Giusti era cresciuto nel settore giovanile del Bogliasco, poi è passato (fondamentalmente in A2) da: Lavagna, Sori, Mameli e Albaro. Un’esperienza persino a Palermo.

Gli altri due rinforzi lericini sono al momento i suoi testimoni di nozze e amiconi Andrea Bonomo e Alessandro Iaci, centroboa in arrivo dal Bogliasco dove ha conquistato la A1 il primo, attaccante esterno proveniente dal Camogli dove ha di recente fatto i playoff di A2 il secondo.

Tutti e tre confidano in un grande rapporto col Lerici Sport che a sua volta s’aspetta grandi cose da loro. Non scordiamoci infine l’approdo in rossoblù del nuovo preparatore atletico, Marco Cavazzano, certificato come tale dal Coni e residente a Lerici.

Il campionato dovrebbe partire il prossimo 3 Dicembre; un po’ prima del previsto…nel frattempo i Coccodrilli di mister Andrea Sellaroli stanno già lavorando alacremente fra allenamenti e, però un po’ lontano dalla Spezia, amichevoli e tornei.

Nella foto Giusti in azione