Calcio – Vero debutto di Baudone al Cadimare

La Spezia – E’ domenica 30/10 il “vero” debutto di Massimo Baudone al comando tecnico del Cadimare (dopo le dimissioni di Fabrizio Tenerani). In casa di un Don Bosco Spezia affamato di punti era un po’ difficile farsi illusioni, 4-1 a favore dei salesiani “docet”, ma stavolta contro un Little James che in fondo non ha molti punti di più dei cadamoti si può aspirare senza dubbio a qualcosa di più. L’allenatore è dunque alla prima vera prova al di quello che è stato il suo esordio ufficiale. Tanto più che i bianconeri dovrebbero essere al completo…e la brama di togliersi da quell’ultimo posto in classifica cresce.

Per la cronaca alla Pieve si gioca alle ore 15, per l’ 8.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B: arbitro Minniti di Genova; assistenti Caggiano e Venditti della Spezia.

Nella foto alcuni giocatori del Cadimare prima di un recente allenamento