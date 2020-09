Pallanuoto, i calendari della nuova Coppa Italia

Una settimana ancora e poi scatta la nuova stagione della pallanuoto italiana. Si riparte dopo sei mesi di stop per il lockdown. Definiti i calendari della prima fase. La 29esima Coppa Italia maschile inizia con i preliminary round sabato 19 e domenica 20 settembre in quattro concentramenti: Genova, Savona, Roma e Napoli. Quattro gironi da tre ed uno da quattro squadre, dove le prime due accedono al secondo round (26-27 settembre) che qualifica alla Final Four (29-31 gennaio). La decima edizione della Coppa femminile, invece, prevede un turno preliminare che si articola su due gironi a Padova e Ostia con formula all’italiana e partite di sola andata. Si gioca nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre. Le prime tre di ciascun girone giocheranno la Final Six (5-7 febbraio 2021).

Prima fase maschile

Regolamento. Tre gironi da tre e uno da quattro squadre – si gioca a Genova, Savona, Roma e Napoli – e le prime due accedono al secondo round (26-27 settembre) che qualifica alla Final Four (29-31 gennaio).

Girone di Genova: RN Florentia, SC Quinto, Pro Recco

Girone di Savona: Metanopoli, Pallanuoto Trieste, RN Savona, Telimar

Girone di Ostia: AN Brescia, Lazio Nuoto, Roma Nuoto

Girone di Napoli: CC Ortigia, CN Posillipo, R.N. Salerno

Calendario

1^ giornata – 19 settembre

Genova 19.00 Pro Recco-SC Quinto

Roma 17.00 AN Brescia-Roma Nuoto

Napoli 19.00 CC Ortigia-CN Posillipo

Savona 18.00 San Donato Metanopoli-PN Trieste

Savona 19.30 RN Savona-Telimar

2^ giornata – 20 settembre

Genova 11.30 SC Quinto-RN Florentia

Roma 10.30 SS Lazio Nuoto-AN Brescia

Napoli 10.30 CC Ortigia-RN Nuoto Salerno

Savona 10.00 Telimar-San Donato Metanopoli

Savona 11.30 PN Trieste-RN Savona

3^ giornata – 20 settembre

Genova 17.00 RN Florentia-Pro Recco

Roma 15.30 Roma Nuoto-SS Lazio Nuoto

Napoli 18.30 CN Posillipo-RN Nuoto Salerno

Savona 16.00 PN Trieste-Telimar

Savona 17.45 RN Savona- San Donato Metanopoli

Albo d’oro. 1970 CC Napoli, 1971/73 non disputata, 1974 Pro Recco, 1975 non disputata, 1976 RN Florentia, 1977/84 non disputata, 1985-1986 Pescara, 1987 CN Posillipo, 1988 RN Arenzano, 1989 Pescara, 1990-1991 RN Savona, 1992 Pescara, 1993 RN Savona, 1994/97 non disputata, 1998 Pescara, 1999/2004 non disputata, 2005 Bissolati Cremona, dal 2006 al 2011 Pro Recco, 2012 AN Brescia, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 Pro Recco, 2020 finale non disputata.

Ultime otto finali della coppa Italia

2019 Pro Recco-AN Brescia 10-3 a Bari

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari

2017 Pro Recco-AN Brescia 12-11 a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli

2011 Pro Recco-Leonessa Brescia 9-7 a Brescia

Prima fase femminile

Girone A a Padova: Bogliasco 1951, CSS Verona, Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste

Girone B a Ostia: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, RN Florentia, Vela Nuoto Ancona

Calendario

1^ giornata – 26 settembre

Padova 15.00 CS Plebiscito-PN Trieste

Padova 16,30 CSS Verona-Bogliasco 1951

Ostia 16.30 SIS Roma-Vela Nuoto Ancona

Ostia 18.00 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

2^ giornata – 27 settembre

Padova 9.30 Bogliasco 1951-CS Plebiscito

Padova 11.00 PN Trieste-CSS Verona

Ostia 9.30 RN Florentia-SIS Roma

Ostia 11.00 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte

3^ giornata – 27 settembre

Padova 15.00 PN Trieste-Bogliasco 1951

Padova 16.30 CS Plebiscito-CSS Verona

Ostia 16.30 RN Florentia-Vela Nuoto Ancona

Ostia 18.00 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte

Albo d’oro femminile

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

2020 Plebiscito Padova

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8