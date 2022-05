Pallanuoto, da oggi comincia il cammino del Recco verso lo Scudetto

Scattano le finali playoff. Nei prossimi sette giorni si assegnano i primi otto posti del campionato di pallanuoto numero 103. Quattro finali, tutte al meglio delle due vittorie su tre partite, a chiusura di una stagione che dopo aver superato tante difficoltà legate ancora, purtroppo, agli effetti della pandemia è tornata alla normalità. In piscina si rivede anche il pubblico e le partite di semifinale insieme alle finali del campionato femminile hanno già fatto registrare numeri soddisfacenti di presenze in tribuna. Sabato 21 maggio si comincia con gara1, la gara 2 è prevista mercoledì 25 maggio e l’eventuale terza è programmata sabato 28 maggio. Il sodalizio con Rai Sport +HD è sempre più stabile e sabato 21 maggio alle 18.00 dalla piscina di Punta Sant’Anna verrà trasmessa in diretta la prima gara di finale scudetto tra i campioni d’Europa della Pro Recco e i campioni d’Italia in carica della AN Brescia. Che si affrontano per la decima volta in finale. Telecronaca di Dario Di Gennaro e commento tecnico di Francesco Postiglione. Dirigono la partita Massimo Calabrò e Raffaele Colombo. Delegato Enzo Carannante.

Finale playoff 1/2 posto

Gara1 – sabato 21 maggio

18.00 Recco (Punta Sant’Anna) Pro Recco-AN Brescia diretta Rai Sport

Arbitri Calabrò e Colombo

Gara2 – mercoledì 25 maggio

18.30 Brescia (Mompiano) AN Brescia-Pro Recco diretta Rai Sport

Eventuale gara3 – sabato 28 maggio

18.00 Recco (Punta Sant’Anna) Pro Recco-AN Brescia diretta Rai Sport

Finale playoff 3/4 posto

Gara1 – sabato 21 maggio

20.45 Trieste (Bianchi) Pallanuoto Trieste-RN Savona

Arbitri Navarra e Schiavo

Gara2 – mercoledì 25 maggio

19.30 Savona (Zanelli) RN Savona-Pallanuoto Trieste

Eventuale gara3 – sabato 28 maggio

20.00 Trieste (Bianchi) Pallanuoto Trieste-RN Savona

Finale playoff 5/6 posto

Gara1 – sabato 21 maggio

18.00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia-Telimar

Arbitri L. Bianco e Castagnola

Gara2 mercoledì 25 maggio

19.30 Palermo (Olimpica) Telimar-CC Ortigia

Eventuale gara3 – sanato 28 maggio

18.00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia-Telimar

Finale playoff 7/8 posto

Gara1 – sabato 21 maggio

19.00 Salerno (Vitale) RN Nuoto Salerno-Iren Genova Quinto

Arbitri Ricciotti e Carmignani

Gara2 – mercoledì 25 maggio

20.30 Genova (Albaro) Iren Genova Quinto-RN Nuoto Salerno

Eventuale gara3 – sabato 28 maggio

19.30 Salerno (Vitale) RN Nuoto Salerno-Iren Genova Quinto

Retrocesse in serie A2 Lazio Nuoto al termine del round retrocessione e Waterpolo Milano Metanopoli battuta dalla Roma Nuoto nella finale playout.