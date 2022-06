Pallanuoto: Chiavari Nuoto sconfitto dal Lodi

La Chiavari Nuoto esce sconfitta dalla piscina Faustina di Lodi. Gara 2 della finale Play Off, viene vinta dai padroni di casa dello Sporting Lodi per 9-2. I verdeblu rimangono in partita per poco più di due tempi, poi i lombardi prendono il largo, piazzando un parziale di sei a zero, con il quale chiudono definitivamente l’incontro. L’ ultimo atto di questa lunga stagione, andrá in scena sabato 2 luglio, dove, tra le mura di casa della Mario Ravera, si giocherà la terza e ultima partita di queste finali, che decreterà quale squadra l’anno prossimo giocherà nel Campionato di serie A2.

Appuntamento alle 16:00 di questo sabato, per accompagnare e sostenere, più che mai, il sogno di questi ragazzi.

Sporting Lodi 9 – Chiavari Nuoto 2

(0-1) (2-0) (5-1) (2-0)

Sporting Lodi: Pellegri, Carpanzano A 2, Maiolino 1, Carpanzano S 2, Marchi, Corti, Rossi 1, Galbignani1, Vigotti, Borsatti 1, Andena, Roveda 1, Lanthaler.

All. Miscioscia F.

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante, Botto G, Pagliuchi, Botto S, Chiavaccini, Raineri, Romanengo, Greco 2, Schiaffino, Dinu A.

All. Dinu R.