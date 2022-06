38° Rally della Lanterna, la programmazione TV di Primocanale Motori

Il weekend di gara è ormai dietro l’angolo ed il 38° Rally della Lanterna – 6° Rally Val D’Aveto si prepara a partire e ad animare un’intera vallata, che aspetta con ansia l’evento dallo scorso anno. Dopo due anni di restrizioni gli appassionati potranno tornare a vivere il Rally in prima persona, salutando gli equipaggi sia in partenza che sul palco di arrivo, posizionato nuovamente sotto al Castello Malaspina Doria di Santo Stefano D’Aveto.

Nessun problema per chi non potrà esserci, che potrà seguire in diretta le fasi salienti della due giorni grazie all’impegno di Primocanale Motori, presente sul campo con giornalisti e telecamere per far vivere le emozioni del Rally in ogni angolo del mondo. La fitta programmazione prevede tre blocchi di diretta sabato 2 luglio: dalle 9:30 alle 11:30 per lo shakedown, poi dalle 15:30 alle 17 per seguire partenza, prima prova speciale e riordino a Rocca d’Aveto; a seguire, dalle 18.30 alle 20.30 un altro collegamento per la seconda prova ed il riordino di Allegrezze.

Domenica 3 luglio invece dalle 10:15 alle 12:30 e dalle 14 alle 16 sarà possibile seguire le prove speciali, il riordino e la premiazione.

L’appuntamento è, per chi seguirà in TV, su Telecittà al canale 16 del Digitale Terrestre e tutte le dirette saranno anche trasmesse in streaming via web dal sito Primocanale.it, oltre che al canale YouTube ed alla pagina Facebook Primocanale Motori.

Ecco il palinsesto completo di Primocanale per il 38° Rally della Lanterna – 6° Rally Val D’Aveto:

Sabato 2 luglio:

9:30 – 11:30 Shakedown

15:30 – 17 Partenza, PS 1 Monte Penna, riordino Rocca d’Aveto

18:30 – 20 PS 2 Monte Penna, riordino Allegrezze

Domenica 3 luglio:

10:15 – 12:30 PS 3 Due Valli, PS 4 Montebruno, Riordino Allegrezze

14 – 16 PS 5 Due Valli, PS 6 Montebruno, arrivo e premiazione