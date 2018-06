Pallanuoto, Bogliasco U13 vince l’Habawaba

Si chiude alla grande la stagione agonistica delle under 13 del Bogliasco Bene.

Al fantastico bronzo conquistato dai maschietti di Marco Sbolgi alle Final Kids di Genova ad inizio mese, fa eco l’ancora più splendente oro guadagnato dalle ragazze di Rosa Rogondino nel prestigioso Habawaba Plus 13, il più importante trofeo internazionale riservato alla categoria esordienti.

Nei quattro giorni di gare svolte a Lignano Sabbiadoro le levantine non hanno praticamente incontrato resistenza, sbaragliando una dopo l’altra tutte le rivali incrociate sul proprio cammino. Dopo aver chiuso il girone preliminare a punteggio pieno, vincendo tutte e otto le sfide previste, le tigri biancazzurre hanno fatto un sol boccone anche delle avversarie incontrate nella fase ad eliminazione diretta. A cominciare dalla Roma Vis Nova, battuta 8-3 nei quarti di finale, passando per il 6-4 inflitto alle statunitensi della United Waterpolo in semifinale, fino a raggiungere l’apoteosi nel 6-3 messo a referto in finale nel derby tutto genovese con la Locatelli.

“È stato un gruppo fantastico, abbiamo vissuto una settimana bellissima pur passando momenti di litigi e riappacificazioni. Un ringraziamento ad Elena Maggi che mi ha affiancata in questa avventura ed aiutata in ogni momento, alla società che come sempre ci permette di lavorare in serenità e principalmente a Mario Sinatra. È stato lui l’uomo che mi ha avviata a questa carriera permettendomi di affiancarlo ed è lui che mi sta insegnando tutto, sia umanamente che pallanuotisticamente”.

Queste le tredici bogliaschine che torneranno a casa con il primo grande riconoscimento della propria carriera:

Sokhna Aminata, Mezzano Gaia, Torrisi Sara, Oberti Matilde, Azzarelli Lucrezia, Capecchi Matilde, Deserti Sofia , Alberoni Benedetta, Paganello Maddalena, Sciutti Margherita, Boero Giorgia, Fichera Matilde, Heurtaux Valentine, Moinard Alexandra, De March Emma.