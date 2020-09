Pallanuoto, al via anche la Coppa Italia femminile

Prende il via anche la decima edizione della Coppa Italia femminile di pallanuoto.

La prima fase, in programma il 26 e 27 settembre, prevede due concentramenti da quattro squadre ciascuno. A Padova (Girone A) si affrontano Pallanuoto Trieste, CSS Verona, Bogliasco 1951 e le campionesse uscenti e padrone di casa della Plebiscito Padova; al Centro Federale di Ostia (Girone B) SIS Roma, Vela Nuoto Ancona, RN Florentia e L’Ekipe Orizzonte.

Regolamento. Le prime tre classificate dei due gironi si qualificano alla Final Six che si svolgerà dal 5 al 7 febbraio.

Prima fase femminile

Girone A (Padova): Bogliasco 1951, CSS Verona, Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste

Girone B (Ostia): L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, RN Florentia, Vela Nuoto Ancona

Calendario

1^ giornata – 26 settembre

Padova 15.00 CS Plebiscito-PN Trieste

Padova 16,30 CSS Verona-Bogliasco 1951

Ostia 16.30 SIS Roma-Vela Nuoto Ancona

Ostia 18.00 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

2^ giornata – 27 settembre

Padova 9.30 Bogliasco 1951-CS Plebiscito

Padova 11.00 PN Trieste-CSS Verona

Ostia 9.30 RN Florentia-SIS Roma

Ostia 11.00 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte

3^ giornata – 27 settembre

Padova 15.00 PN Trieste-Bogliasco 1951

Padova 16.30 CS Plebiscito-CSS Verona

Ostia 16.30 RN Florentia-Vela Nuoto Ancona

Ostia 18.00 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte

Albo d’oro femminile

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

2020 Plebiscito Padova

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8