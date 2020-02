Pallanuoto, A2M: i risultati delle liguri nel girone nord

Sabato 1 febbraio si gioca la settima giornata della serie A2 maschile. Seguono risultati, tabellini e commenti.

A2 maschile

7^ giornata – sabato 1 febbraio

Girone nord

Vela Nuoto Ancona-Crocera Stadium 9-10

VELA NUOTO ANCONA: G. Firmani, V. Lisica 3, M. Pugnaloni, S. Pantaloni, G. Baldinelli, R. Pieroni 1, M. Milletti 1, F. Alessandrelli 1, T. Milletti, D. Bartolucci 1, G. Sabatini 2, D. Cesini, A. Pierpaoli. All. Pace

CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 2, M. Giordano 2, R. Ramone, L. Kovacevic, E. Colombo, D. Ferrari 1, F. Corio 1, F. Ferrero, L. Dellepiane, S. Figini, M. Manzone 4, A. Fulcheris. All. Campanini

Arbitri: Luciani e Taccini

Note: parziali: 1-2, 2-1, 3-3, 3-4. Uscito per limiti di falli: Kovacevic (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 7/11 + 2 rigori, Crocera Stadium 6/7 + 1 rigore. Espulso per proteste il tecnico Campanini (C) nel secondo tempo e il tecnico Pace (V) nel quarto tempo. Spettatori: 100 circa.

Cronaca. Colpo a sorpresa della Crocera Stadium che passa 10-9 in casa della Vela Nuoto Ancona. Dopo tre tempi il punteggio è 6-6. Poi il decisivo mini break dei liguri con la doppietta di Manzone che fissa l’8-6 dopo due minuti del’ultimo quarto. In seguito è un costante botta e risposta, con i marchigiani tre volte in scia, fino al 10-9 finale di Lisica.

Lavagna 90-Zero9 Roma 10-7

LAVAGNA 90: F. Agostini, S. Botto, F. Luce 1, M. Pedroni 1, L. Pedroni 1, F. Cimarosti 1, L. Bianchetti, M. Botto, F. Cotella, G. Cotella 1, E. Menicocci 2, L. Magistrini, A. Casazza 3. All. Martini

ZERO9 ROMA: Rossi E., S. Viglialoro, A. Ziantoni, M. Perna, D. Bogni 1, C. Sordini 2, A. Spinelli 2, A. Salvi 1, F. Patti 1, A. Bernacchia, E. Romanini, G. De Stasio, P. Lijoi. All. Fonti

Arbitri: Rotunno e Cirillo

Note: parziali 2-1, 2-2, 1-1, 5-3. Uscito per limite di falli: Ziantoni (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Lavagna 90 0/5, Zero9 Roma 1/10 + 1 goal su due tiri di rigore. Nel secondo tempo Spinelli (R) para un tiro di rigore. Spettatori: 100 circa.

Cronaca. Sale al terzo posto, e in piena zona playoff, la Lavagna 90 che supera 10-7 la Zeronove. I liguri chiudono avanti 2-1 la prima frazione e conducono 4-3 a metà gara. Nel terzo tempo distanze invariate dopo il botta e risposta tra Cotella e Salvi (5-4). In apertura di quarta frazione l’allungo decisivo dei padroni di casa con le reti di Cimarosti e Menicocci che valgono l’8-4. Ai capitolini manca lo spunto per rientrare nel match. La rete definitivo 10-7 è di Menicocci a ventisette secondi dalla fine.

San Donato Metanopoli Sport-President Bologna 12-9

SAN DONATO METANOPOLI SPORT: F. Ferrari, E. Ciardi, A. Brambilla Di Civesio 3, S. Susak, A. Di Somma 3, T. Baldineti 1, A. Caliogna 2, F. Brambilla Di Civesio 2, M. Caravita, T. Busilacchi 1, E. Gobbi, N. Gitto, F. Mellina. All. Mammarella

PRESIDENT BOLOGNA: L. Mugelli, C. Campolongo, S. Orlandini, A. Baldinelli 4, M. Moscardino, B. Kadar, F. Marciano, F. Belfiori, T. Turchini, L. Pozzi, E. Cocchi 5, D. Parisi, R. De Simon. All. Risso

Arbitri: Collantoni e Savino

Note: parziali: 4-0, 4-5, 3-3, 1-1. Usciti per limite di falli Pozzi (B) e Parisi (B) nel terzo tempo, Susak (M) nel quarto tempo. Ammoniti i tecnici Risso (B) nel terzo tempo e Mammarella (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: San Donato Metanopoli Sport 5/13 + 2 rigori e President Bologna 2/9 + 4 rigori. Spettatori 150 circa.

Cronaca.In testa alla regular season si conferma la San Donato Metanopoli Sport che batte 12-9 la President Bologna. Lombardi sempre avanti nel punteggio e già sul 4-0 dopo otto minuit di gioco. I felsinei si sbloccano dopo dieci minuti con il rigore di Cocchi (4-1); subito dopo altro mini break dei padroni di casa con Busilacchi e Di Somma (6-1), che conducono 8-5 a metà gara e 11-8 dopo tre tempi. Due soli gol nell’ultimo parziale sono di Caliogna e Cocchi per il 12-9 finale.

BOGLIASCO 1951-SPORTIVA STURLA 10-7

BOGLIASCO 1951: F. Di Donna, E. Percoco 1, Tamburini 1, G. Guidaldi, G. Congiu, E. Puccio, A. Bottaro, M. Monari 4 (1 rig.), G. Boero 2, Congiu Giosue’, D. Puccio 2, A. Canepa, V. Puccio. All. Magalotti.

SPORTIVA STURLA: F. Ghiara, N. Priolo 1, F. Dainese 3, Villa M. 1, M. Dufour, M. Cappelli, M. Rivarola, Villa S. 1, F. Giacobbe, S. Villari 1, R. Giusti, Cognatti-mele A., Gilardo M.. All. Ivaldi.

Arbitri: Lombardo e Colombo.

Note. Parziali: 1-0, 1-2, 4-2, 4-3. Usciti per limite di falli Priolo (S) nel terzo tempo, Puccio (B) e Villa (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 6/14 + 3 rigori e Sturla 3/14. Ghiara para un rigore a Puccio e uno a Monari nel terzo tempo. Giusti (S) espulso per proteste nel quarto tempo. Espulsi per proteste i tecnici Magalotti (B) nel secondo tempo e Ivaldo (S) nel terzo tempo. Spettatori 230 circa.

Cronaca. Il Bogliasco si aggiudica il derby ligure. Primo tempo con il solo gol di Boero per i padroni di casa, il secondo periodo si conclude in parità (2-2): alle reti di Villa e Priolo risponde Boero. Il terzo parziale si apre con il gol di Tamburini, che dà il via alla scalata del Bogliasco che conduce 7-4 all’inizio degli ultimi otto minuti, grazie al rigore realizzato da Monari. La Sturla non si arrende, ma la doppietta di Monari e il gol di Percoco regalano la vittoria alla squadra di Magalotti. Dainese chiude le marcature.

Reale Mutua Torino 81 Iren-R.N. Arenzano 13-12

REALE MUTUA TORINO 81 IREN: M. Aldi, G. Federici 2, A. Cialdella, P. Scassellati, A. Maffe’ 3, S. Oggero, V. Audiberti 1, I. Vuksanovic 5 (2 rig.), E. Capobianco 1, F. Ronco 1, G. Novara, F. Gattarossa, G. Costantini. All. Aversa.

R.N. ARENZANO: A. Damonte, L. Cedro, S. Robello, S. Lottero, M. Bruzzone, I. Messina 5, A. Mantero, P. Piccardo 1, R. Ieno, W. Delvecchio 5, L. Rasore, M. Damonte 1, M. Musiello. All. De grado.

Arbitri: Valdettaro e Roberti Vittory.

Note. Parziali: 4-3, 1-1, 3-4, 5-4. Usciti per limite di falli Gattarossa (T) nel secondo tempo, Audiberti (T) nel terzo tempo, Cialdella (T) e Bruzzone (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 2/15 + 2 rigori e Arenzano 3/13 + 1 rigori. Aldi (T) para un rigore a Damonte (A) nel primo tempo. Spettatori 200 circa.

Cronaca. Padroni di casa sempre in vantaggio nei primi minuti di gioco (4-1) con Vuksanovic che apre le marcature. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, i liguri raggiungono gli avversari (4-4) grazie alla doppietta di Messina e al gol di Delvecchio. La squadra di Aversa risponde subito con Capobianco e conduce 5-4 alla fine del secondo periodo. Grazie al terzo parziale vinto 4-3 i liguri rimangono in partita. Le squadre sono sul 10-10 fino alla metà del quarto tempo, la doppietta di Maffè e il gol di Vuksanovic regalano i tre punti ai piemontesi. A nulla valgono le reti di Messina e Delvecchio.

COMO NUOTO RECOARO-SPAZIO R.N. CAMOGLI 5-9

COMO NUOTO RECOARO: F. Viola, F.l. Bet 1, E. De Simone, F. Lepore, I. Zanetic 1, A. Bianchi, M. Beretta, G. Gennari, G. Cardoni, J. Pellegatta 1, L. Cassano 1, M. Fusi 1, Garancini D.. All. Zimonjic.

SPAZIO R.N. CAMOGLI: L. Gardella, A. Iaci 1, E. Rossi, G. Guidi, A. Cambiaso 3, F. Foti 3, L. Barabino, G. Cocchiere, N. Gatti, F. Licata, A. Cuneo 1, E. Caliogna 1. All. Temellini.

Arbitri: Schiavo e Iacovelli.

Note. Parziali: 0-5 2-0 2-1 1-3 Uscito per limite di falli Licata (Ca) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como 2/10 + 1 rigore e Camogli 1/9. Zanetic (Co) sbaglia un rigore (palo) nel secondo tempo. Camogli con 12 giocatori a referto. Spettatori 150 circa.

Cronaca. Il Camogli si conferma nelle prime posizioni delle classifica. Primo tempo che vede protagonista solo i liguri (0-5). Nel secondo parziale i lombardi provano a ridurre la differenza reti con Cassano e Bet, ma Cambiaso si fa trovare pronto siglando il 6-2 dopo l’intervallo lungo. Con le reti di Zanetic e Fusi i padroni di casa cercano di rimanere in partita, ma negli ultimi otto minuti solo il gol di Pellegatta tiene in vita la squadra di Zimonjic. I gol di Cambiaso, Iaci e Foti regalano la vittoria al Camogli.