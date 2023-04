Tennis – La “Lenglen” campione provinciale

La Spezia – Periodo molto positivo per il Circolo Tennis Spezia e le sue squadre.

La squadra “Suzanne Lenglen” di Coppa Italia Tpra si aggiudica infatti per 3-0 la finale contro la squadra del Ct Follo e, dopo essersi qualificata con una giornata di anticipo per i campionati regionali, si laurea ivi campionessa provinciale femminile. Per la cronaca questi i risultati…Corbani-Giani 4-0/4-1, Pietrelli-Spalatra 4-3/4-1, Mori e Ribolla-Peri e Spalatra 3-4/4-0/10-8.

Ad ogni modo le due compagini si ritroveranno di fronte al Master regionale previsto a Loano sabato 20 e domenica 21 Maggio a venire.

L’ Under 16 femminile formata da Valentina Scalari e Sophia Vittori, da parte sua, vince intanto in casa per 2-1 contro il Lunimare. Nel frattempo l’ Under 14 maschile del club di San Venerio, in trasferta a Finale Ligure, s’impone sempre per 2-1 sul forte Circolo Tennis Finale.

Da ricordare infine che da sabato 15 a sabato 29 Aprile prossimi si svolgerà a S. Venerio la 2.a tappa del torneo giovanile “Slam by Head” che comprende le categorie (con sezione maschile e sezione femminile) Under 18, 14, 11 e 10: previsti premi offerti da Head e federtennis ligure; nel contesto del Master Finale in programma altresì premiazioni in termini di attrezzature, abbigliamento, buoni di partecipazione a centri estivi e tornei di prestigio.

Nella foto da sinistra Roberta Ribolla, Alessandra Pietrelli, Giorgia Mori e Costanza Corbani dopo il trionfo “follese”