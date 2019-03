Pallanuoto, A1M: Recco travolgente, oggi ultimi posticipi

Spezzatino di campionato: dopo le quattro gare del ventunesimo turno oggi in programma il primo dei tre posticipi, causa le coppe europee. La Pro Recco ha travolto 19-3 la Canottieri Napoli (quaterna di Echenique) e si conferma al vertice in attesa dei recuperi di mercoledì del Brescia e della Bpm Sport Management. La giornata si era aperta sabato col pareggio 5-5 al Foro Italico tra la Roma Nuoto e la RN Savona. Vince la paura tra le due squadre in zona playout con la Roma sempre due reti avanti (doppietta di Spione) che viene rimontata due volte dal 3-1 e 5-3 con le reti nel finale di Lorenzo Bianco e Colombo. Non basta un combattivo Bogliasco, ultimo, per perdere 11-8 contro l’Ortigia e contemporaneamente alla vittoria di Catania, mancare l’ultimo treno salvezza. Alla fine si impongono i siciliani tornati in forma playoff che vengono trascinati nel finale dalle mani esperte e sapienti di capitan Giacoppo (tripletta) e Espanol (quaterna), dopo che i padroni di casa erano risaliti sul meno uno (8-9) grazie anche alla tripletta di Lanzoni. Tre reti pesanti di Cuccovillo, mancino barese, permettono alla Nuoto Catania di vincere un match importantissimo in chiave salvezza: il 9-7 in rimonta sulla Florentia manda a meno sei il Bogliasco ultimo. La Florentia era partita bene trascinata dal centroboa croato Tomasic (tripletta) e dopo due terzi di gara conduceva 7-5. Poi le maggiori motivazioni dei rossoblu che rientravano con Kacar e Torrisi per effettuare il definitivo sorpasso nell’ultimo quarto di gioco. Nell’incontro trasmesso su Waterpolo Channel la pallanuoto Trieste vince 9-5 contro la Lazio Nuoto e guadagna tre punti preziosi in chiave classifica per uscire dalla zona play out. Nei primi due parziali, chiusi entrambi sul 2-1, entrambe le squadre sembrano non volersi sbilanciare e approfittano soprattutto degli errori altrui. Gogov e Vico la fanno da padroni, il primo segnando (su rigore ) il primo gol dell’incontro, il secondo realizzando la rete più bella della serata a due minuti dall’inizio del secondo parziale. I giuliani nel terzo tempo allungano sul +4 di vantaggio, un bottino che riescono a mantenere e incrementare fino a sei minuti dalla sirena di fine incontro.

sabato 16 marzo

Roma Nuoto-RN Savona 5-5Bogliasco Bene-Ortigia 8-11

Catania-Florentia 9-7

Pallanuoto Trieste-Lazio 9-5

diretta streaming su https://www.federnuoto.it/live/index.html

Pro Recco-Canottieri Napoli 19-3

20 marzo

20.00 Posillipo-Brescia Lo Dico e Nicolosi

21.00 Iren Genova Quinto-Banco Bpm sport Management

Arbitri Fusco e Scappini