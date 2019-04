Pallanuoto, A1M: Quinto ko, mercoledì Recco-Savona

Alle spalle la Final Eight di Europa Cup, la serie A1 maschile riparte con la ventitreesima e quart’ultima giornata.

Le quaterne di Massimo di Martire e Manzi per il Circolo Nautico Posillipo, che supera agevolmente 13-8 la Iren Genova Quinto, consolidano il quarto posto dei rossoverdi nella regular season.

La Roma Nuoto, trascinata dalla tripletta di Paskovic, sconfigge 12-7 la CC Ortigia. Giallorossi sempre padroni del match sul 6-3 a metà gara e sul 7-3 in apertura di terza frazione. I biancoverdi tornano due volte sul -2 (7-5 e 8-6). Ma i capitolini accelerano ulteriormente e con i gol in sequenza di De Robertis, Spione e Paskovic vanno sul determinante 11-6.

Colpo esterno della Canottieri Napoli che passa 11-7 in casa della Lazio Nuoto che paga il 5 su 10 con l’uomo in più. La rete di Campopiano porta i giallorossi sul 5-2 dopo trenta secondi del terzo periodo; i partenopei controllano il ritorno dei biancocelesti e negli ultimi due minuti producono lo strappo decisivo con gli squilli di Campopiano e Del Basso che valgono l’11-7 finale

Davanti alle telecamere di Waterpolo Channel la vittoria della Pallanuoto Trieste sulla RN Florentia. Meglio i gigliati in apertura con la controfuga di Coppoli che regala il 3-1 dopo otto minuti di gioco. Nel secondo tempo cambia l’andamento del match: i giuliani ribaltano il punteggio con i gol in sequenza di Rocchi e la doppietta di Mezzarobba, che ne farà quattro. Poi doppio botta e risposta tra Petronio e Coppoli (4-4) e Gogov ed Eskert (5-5). In seguito il determinante mini break dei padroni di casa con Petronio e lo scatenato Mezzarobba che fissano l’8-6. I toscani si portano per quattro volte sul -1 ma mancano l’aggancio. A due minuti e mezzo dalla conclusione Vico fissa il definitivo 12-10 che riaccende le speranze di salvezza diretta per gli alabardati.

Posticipate a mercoledì 17 aprile Pro Recco-Savona, Nuoto Catania-AN Brescia e Bogliasco Bene-Sport Management per gli impegni in Champions League dei campioni d’italia, dei lombardi e dei mastini.

A1 maschile

23^ giornata – sabato 11 aprile

Roma Nuoto-CC Ortigia 11-7

Circolo Nautico Posillipo-Iren Genova Quinto 13-8

Lazio Nuoto-CC Napoli 7-11

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 12-10 – trasmessa su Waterpolo Channel

Mercoledì 17 aprile

19.30 Bogliasco Bene-Sport Management

Arbitri: Frauenfelder e Carmignani

19.30 Pro Recco-RN Savona

Arbitri: Colombo e Ferrari

20.30 Nuoto Catania-AN Brescia

Arbitri: Pascucci e Scappini

A1 femminile. Fermo il campionato si gioca solo un anticipo della penultima giornata. La CSS Verona batte 8-7 la Bogliasco Bene e può ancora sognare il sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla Final Six per la quale sono già qualificate L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Rapallo Pallanuoto e Plebiscito Padova. Venete avanti sul punteggio e sul +3 (7-4) dopo un minuto dell’ultimo tempo; poi le liguri rientrano fino al 7-7 di Cuzzupè. Il gol che regala i tre punti alle padrone di casa è di Bartolini a tre minuti dalla fine.

A1 femminile

Anticipo 17^ giornata – sabato 11 aprile

CSS Verona-Bogliasco Bene 8-7 – trasmessa su Waterpolo Channel