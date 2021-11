Pallanuoto, A1M: quinta giornata di campionato

Dopo le pause per le nazionali si torna in vasca sabato 6 novembre. La quinta giornata maschile si apre con il testacoda alle 15 della capo classifica CC Ortigia che, alla “Caldarella”, ospita la WP Milano Metanopoli ancora a secco.

Sempre a punteggio pieno e alla stessa ora più difficile l’impegno dell’altra capolista Pro Recco che sarà difronte in uno dei tanti derby liguri con la Rari Nantes Savona, ottima quarta a nove punti. Dopo la vittoria prestigiosa e sorprendente con i campioni d’Italia dell’AN Brescia (in acqua contro l’Iren Genova Quinto), la Pallanuoto Trieste terza forza del campionato sbarca a Salerno contro una Rari Nantes sempre performante in casa. Su Waterpolo Channel la sfida salvezza del Foro Italico di Roma alle 15.30 tra S.S. Lazio Nuoto e ADR Nuoto Catania. In A1 femminile spicca il big match tra le capolista a punteggio pieno: alle 19.30 c’è Vetrocar CSS Verona-SIS. Roma che chiuderà la terza giornata alla piscina Monte Bianco di Verona.

A1 maschile – 5a giornata

sabato 6 novembre

15,00 Telimar Palermo-Roma Nuoto

Arbitri: Calabrò e Romolini

Delegato: Centineo

15,00 CC Ortigia-WP Milano Metanopoli

Arbitri: Gomez e Braghini

Delegato: De Chiara

15,00 Pro Recco N e PN-R.N. Savona

Arbitri: Pinato e Ferrari

Delegato: Tedeschi

15,00 R.N. Salerno-PNTrieste

Arbitri: Colombo e Castagnola

Delegato: Barone

15,00 A.N. Brescia-Iren Genova Quinto

Arbitri: D’Antoni e Navarra

Delegato: Carannante

15,30 S.S. Lazio Nuoto-Nuoto Catania

In diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Brasiliano e Ercoli

Delegato: Melis

16,00 C.N. Posillipo-Anzio Waterpolis

Arbitri: D. Bianco e Schiavo

Delegato: Rotunno

A1 femminile – 3a giornata

sabato 6 novembre

15,00 l’Ekipe Orizzonte-Como Nuoto Recoaro

Arbitri: Lo Dico e Ricciotti

15,30 N.C. Milano-Vela Nuoto Ancona

Arbitri: Nicolosi e Cavallini

16,30 R.N. Florentia-C.S.Plebiscito PD

Arbitri: Petronilli e Nicolai

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951

rinviata a data da destinarsi

19,30 Vetrocar C.S.S. Verona-S.I.S. Roma

Arbitri: Guarracino e Frauenfelder

Delegato: Saeli