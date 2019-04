Derby della Lanterna, la sfida giocata con i numeri

La partita con la P maiuscola: Samp-Genoa non si gioca solo in campo ma anche sui numeri e i precedenti.

Si tratta del 72° derby della Lanterna in Serie A: la Sampdoria, al momento, conduce per 27 successi a 17. Completano il bilancio 27 pareggi. Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Sampdoria ha perso in percentuale meno partite (24%). I blucerchiati inoltre non hanno perso nessuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Genoa (3V, 2N). E’ dal 1994 che la Samp non rimane imbattuta in almeno sei derby della Lanterna consecutivi nel massimo campionato. L’ultimo precedente è terminato 1-1, l’ultima volta che entrambe le sfide stagionali tra Sampdoria e Genoa in Serie A si sono concluse in pareggio risale al 1993/94. Negli ultimi 10 derby della Lanterna in casa della Sampdoria in Serie A, solo tre volte entrambe le formazioni hanno trovato il gol: 20 le reti realizzate in totale (due di media a match)