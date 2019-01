Pallanuoto, A1M: Oggi si gioca la penultima di andata

Avanti senza pause l’A1 maschile. Sabato 13 gennaio si gioca la tredicesima giornata, penultima d’andata.

In diretta su Waterpolo Channel, dalle ore 18.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, Pallanuoto Trieste-CC Ortigia: giuliani a caccia del successo per uscire dalla zona playout; biancoverdi che devono vincere per agganciare il sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla Final Six scudetto. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

13^ giornata – sabato 12 gennaio

14.30 Canottieri Napoli-RN Savona

Arbitri: Ercoli e Severo

16.00 Nuoto Catania-Bogliasco Bene

Arbitri: Fusco e Paoletti

16.30 Lazio Nuoto-AN Brescia

Arbitri: D. Bianco e Guarracino

18.00 Pallanuoto Trieste-CC Ortigia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Piano e Collantoni

18.00 Pro Recco-Iren Genova Quinto

Arbitri: Pinato e Schiavo

18.00 Roma Nuoto-CN Posillipo

Arbitri: L. Bianco e Brasiliano

18.00 Sport Management-RN Florentia

Arbitri: Lo Dico e Fraunfelder