Cus Genova, attività biancorossa a pieno regime

Riprende a pieno ritmo l’attivita delle squadre biancorosse del Cus Genova in questo week end dopo le feste.

PALLAVOLO. Dopo l’importante punto conquistato a Savigliano la scorsa settimana il CUS Genova Volley di Gerry Grotto ospiterà domani alle 18:00 il fanalino di coda Pro Patria per cercare tre punti importanti ai fini dell’obiettivo stagionale. A seguire la maschile di Serie D, sempre tra le mura amiche del PalaCUS, alle ore 21:00 incontra il Santa Sabina, che sta ben figurando. Domenica alle 20:30 anche per la Prima Divisione maschile sfiderà in casa la Colombo Bianca. Per quanto riguardano le compagini femminili, il CUS Bianco di Seconda Divisione se la vedrà domenica alle 16:00 in trasferta contro l’Oregina, mentre quella di Prima Divisione affronterà la Normac domenica alle 20:30 in trasferta.

PALLACANESTRO. A riposo il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin nel campionato di Serie C Silver. Impegnata in Serie D invece la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova, che se la vedrà al Crocera Stadium domani alle 19:00 contro il MY Basket di coach Brovia e dell’ex biancorosso Emanuele Macrì.

RUGBY. Il CUS Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato domenica nella sfida di Serie A in trasferta contro i Lyons a Piacenza, al momento primi in classifica. La squadra Cadetta, invece, sarà impegnata in trasferta a Torino contro i “cugini” del CUS Torino.

HOCKEY. Domenica il CUS Genova Hockey di Giorgio Cappelli giocherà il secondo concentramento della Serie A2 Indoor, in cui affronterà alle 11:10 il Valchisone, squadra che milita in Serie A1 nella specialità outdoor e quindi molto temibile. Nel primo pomeriggio, alle 15:10 saranno i piemontesi dell’US Moncalvese a fronteggiare i Cussini, match fotocopia della finale 3°/4° posto dell’Indoor Challenge 2017/18, dove a prevalere furono gli astigiani per 5-4.