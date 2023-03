Pallanuoto, A1M: ko Quinto e Savona, pari del Bogliasco

Torna l’A1 maschile con la ventesima giornata, settima di ritorno del campionato di pallanuoto.

Nell’anticipo i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco superano 15-5 l’Anzio Waterpolis alla Ferro. Tutto facile per i ragazzi di Sukno avanti 5-0 dopo un tempo e 8-1 a metà gara. Tra i liguri, che lasciano a riposo Del Lungo, Zalanki, Echenique e Di Fulvio, doppiette dei giovani Nuzzo e Marini. In scia resta l’AN Brescia a valanga 21-4 aulla De Akker Bologna mai in partita a parte la doppietta dell’ex Manzi. Sei reti per l’iridato col Settebello Stefano Luongo. Al terzo posto vince col minimo sforzo il CC Ortigia che si impone 6-3 a Salerno contro una Ceck Up Rari Nantes sempre più scricchiolante nonostante la qualità della rosa.

Resta al quarto posto la Telimar che passa 16-9 in casa della Iren Genova Quinto. Sempre avanti nel punteggio i siciliani che producono lo strappo decisivo nel terzo tempo con due mini break: Del Basso e Giorgetti fissano l’11-5 e in seguito Hooper e Occhione il determinate 13-6 a otto minuti dalla conclusione. Colpo di coda della Distretti ecologici che ad Ostia batte niente di meno che la RN Savona per 9-7. Romani sempre avanti con una tripletta di Faraglia che riaccende le speranze per una salvezza diretta. Accorcia ad un punto dal quinto posto del Savona, la PN Trieste che, un po’ sottotono, riesce però a far suo il match della Bianchi passando 9-7 contro un ottimo Posillipo forse tradito nel finale dalle troppe espulsioni. Di Bini (tris) e Razzi le reti decisive nel quarto tempo. Spareggio e pareggio 11-11 tra Nuoto Catania e Netafim Bogliasco, le ultime della classifica, che si dividono la posta dopo un match equilibrato dove gli ospiti sono stati bravi a non mollare anche sotto di tre reti. Guidaldi riacciuffa all’ultimo respiro i catanesi che mantengono comunque cinque punti sulla retrocessione diretta.

A1 Maschile – sabato 18 marzo

20^ giornata

Venerdì 17 marzo

