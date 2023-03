Pallanuoto, A1F: Bogliasco ko, vince Rapallo contro Brizz

Regular season quasi arrivata alla conclusione. Sabato 18 marzo si disputa la diciassettesima e penultima giornata.

La SIS Roma travolge 23-4 la RN Bologna e, con un turno d’anticipo, è già certa di chiudere in testa la regular season. Per le giallorosse quaterne di Giustini, triplette di Galardi, Ranalli e Picozzi.

Con qualche patema di troppo la Rapallo Pallanuoto supera 12-9 la Brizz Nuoto. Le siciliane, infatti, tengono fino al 7-7 che chiude la terza frazione; poi lo strappo da tre punti delle liguri con i gol di Cabona, Apilongo e i due di Marcialis che fissano il decisivo 11-7 a quattro minuti dalla fine.

Nel derby del Triveneto, il Plebiscito Padova si impone 11-6 in casa della Pallanuoto Trieste. Gara in discesa per le patavine, avanti 7-3 al cambio vasca. Vittoria esterna anche per l’Ekipe Orizzonte che passa 16-8 a Bogliasco. Dieci giocatrici di movimento a segno tra le etnee. Nella parte bassa della classifica, successo di misura per il Como Nuoto Recoaro: 8-7 contro la Rari Nantes Florentia. Lariane trascinate dalla tripletta di Borg.

A1 Femminile

17^ giornata – sabato 18 marzo

Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova 6-11

SIS Roma-RN Bologna 23-4

Rapallo Pallanuoto-Brizz Nuoto 12-9

Como Nuoto Recoaro-RN Florentia 8-7

Netafim Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte 8-16