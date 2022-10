Pallanuoto, A1F: vince il Rapallo, Bogliasco ko in casa

Seconda giornata della regular season con tre match nella giornata di sabato di A1 femminile di pallanuoto.

Si apre con il successo esterno per 18-11 della SIS Roma ai danni della Rapallo Pallanuoto cui non bastano i sei gol di una strepitosa Bianconi. Le liguri restano in scia alle giallorosse fino al 7-6 della stessa Bianconi a metà gara. Poi lo strappo della SIS con due mini break: le due reti di Tabani e quella di Giustini valgono il 10-6; in seguito la doppietta di Nardini e lo squillo di Picozzi fissano il 13-7 che indirizza il match.

Tutto facile anche per la Plebiscito PD che passa 19-9 in casa della Netafim Bogliasco 1951. Patavine trascinate dalla quaterna di una ritrovata Citino e dalle triplette di Queirolo, Barzon e Valyi.

La Como Nuoto Recoaro ha la meglio 7-6 sulla Rari Nantes Bologna, che allenta il ritmo nell’ultimo periodo. Sotto 6-4 all’inizio del quarto parziale, le padroni di casa ribaltano il punteggio con Iannarelli, Tedesco e Lanzoni che sigla su rigore il gol della vittoria.

Domenica si gioca, alle 14.30, RN Florentia-Brizz Nuoto. Si recupera il 16 novembre, invece, Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte.

A1 femminile

2^ giornata

Sabato 29 ottobre

Rapallo Pallanuoto-SIS Roma 11-18

Netafim Bogliasco 1951-Plebiscito PD 9-19

Como Nuoto Recoaro-RN Bologna 7-6

Domenica 30 ottobre

14.30 RN Florentia-Brizz Nuoto

Arbitri: L. Bianco e Ricciotti

Mercoledì 16 novembre

19.30 Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte