Pallanuoto, A1M: Bogliasco cede in casa contro il Posillipo

La seconda giornata della serie A1 maschile si gioca tra sabato 29 ottobre e mercoledì 2 novembre per gli impegni nelle coppe europee di AN Brescia in Champions League, Trieste Pallanuoto, Telimar, RN Savona e CC Ortigia 1928 in Euro Cup.

Nel match di apertura il Circolo Nautico Posillipo supera di misura, 10-9, in trasferta la Netafim Bogliasco 1951 al termine di una partita equilibrata. Squadre sull’8-8 dopo tre tempi; poi l’allungo decisivo dei campani nella quarta frazione con le reti di Somma e Stevenson che valgono il decisivo 10-8 a settanta secondi dalla fine.

Vittoria esterna, già pesante in chiave salvezza, della Distretti Ecologici Nuoto Roma che batte 11-7 la Nuoto Catania. I rossoblù, sempre indietro nel punteggio, e sotto 7-3 in apertura di terzo tempo, rientrano due volte sul -1 (7-6 e 8-7). I capitolini nel quarto tempo blindano la porta di De Michelis e piazzano l’allungo da tre punti con i gol in sequenza di Mirarchi e i due di Spione.

Si conclude con un pareggio la sfida tra De Akker Team ed Anzio Waterpolis. Più rimpianti per i laziali costantemente avanti nel punteggio e sull’9-7 a sei minuti dalla fine. La doppietta di Manzi fissa il primo aggancio degli emiliani (9-9); poi il botta e risposta tra Goreta e lo stesso Manzi fissa il 10-10 fnale

A1 maschile

2^ giornata

Sabato 29 ottobre

Netafim Bogliasco 1951-CN Posillipo 9-10

Nuoto Catania-Distretti Ecologici Nuoto Roma 7-11

De Akker Team-Anzio Waterpolis 10-10

Mercoledì 2 novembre

19.30 AN Brescia-Check UP RN Salerno

Arbitri: D. Bianco e Brasiliano

21.00 Iren Genova Quinto-RN Savona

Arbitri: Nicolai e Severo

19.30 Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN

Arbitri: Petronilli e Schiavo

19.00 Telimar-CC Ortigia 1928

Arbitri: Paoletti e Colombo