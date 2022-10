Pallanuoto, A1F: colpo esterno del Bogliasco in terra siciliana

Al via la 39esima edizione del massimo campionato femminile di pallanuoto.

Si parte con il successo esterno della Netafim Bogliasco 1951 contro la neopromossa. Le etnee, sotto 8-5 nel terzo tempo, rientrano fino all’8-7 e restano in scia fino al 10-9 di Sapienza a quattro minuti dalla fine; poi lo strappo delle liguri con Millo e Paganello che firmano il finale 12-9.

In trasferta Rapallo Pallanuoto si impone 11-5 sulla Rari Nantes Bologna. Avvio sprint delle liguri che si portano subito avanti 4-0 e poi 6-2 con Zanetta ed Apilongo (tripletta) a metà gara. Nel corso dell’incontro incremenentano il vantaggio con Bianconi e Cabona che mettono al sicuro il punteggio a pochi minuti dalla sirena. Goleada de L’Ekipe Orizzonte che supera 21-2 la Rari Nantes Florentia. Con tutte le giocatrici di movimento andate a segno, le siciliane sono sopra 14-0 all’inizio del terzo parziale per poi allungare fino al decisivo poker finale firmato da Mochetti, Bettini (quaterna) e due reti di Leone. Senza storia il match di Padova con il Plebiscito che dilaga 14-1 e nove giocatrici a referto dimostrando già le sue velleità in chiave campionato. Di Tedesco l’unica rete delle lombarde che dovranno aspettare ulteriori test per trovare punti e gioco in chiave salvezza.

Tanta Roma per una Pallanuoto Trieste che esce sconfitta 17-9. Otto giocatrici a referto per le giallorosse guidate da una tripletta della Picozzi. Dopo una scoppiettante prima frazione chiusa 6-4, le padroni di casa piazzano il 3-0 di break con il neoacquisto mancino Andrew. L’australiana, doppietta all’esordio, apre il gas per i bis delle nazionali Giustini, Tabani e Cocchiere. Klatowski l’ultima ad arrendere per le ospiti con un tris.

A1 FEMMINILE 1^ GIORNATA

Brizz Nuoto-Netafim Bogliasco 1951 9-12

RN Bologna-Rapallo Pallanuoto 5-11

L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia 21-2

Plebiscito Padova-Como Nuoto Recoaro 14-1

SIS Roma-Pallanuoto Trieste 17-9