Pallanuoto, A1M: Recco, Savona e Quinto vittoriose all’esordio

Partito ufficialmente l’edizione numero 104 del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto.

In apertura di programma la Pro Recco domina 16-3 la Nuoto Catania. I campioni d’italia mandano a segno dieci giocatori di movimento (a secco rimane solo Figlioli), con triplette di Zalanki, Echenique e Iocchi Gratta.

La RN Savona supera 14-8 la neopromossa De Akker Team. Gli emiliani, avanti 5-3 nel secondo, tengono fino al 5-5. Poi lo strappo dei biancorossi con due mini break: Caldieri, Durdic e Rizzo siglano l’8-5; Durdic, Campopiano e Rizzo il determinante 12-7 a tre minuti dalla fine.

Larga vittoria esterna dell’AN Brescia che passa 11-3 in casa del Circolo Nautico Posillipo. I rossoverdi restano attaccati al match fino al 2-1 di Aiello in apertura di terza frazione; in seguito lo strappo determinante dei lombardi con Dolce, autore di una tripletta, Renzuto e Vapenski (5-1).

Corsara anche la Telimar che si impone 12-9 sull’Anzio Waterpolis. Decisivo l’allungo in avvio dei siciliani che con la tripletta di Irving e le reti di Giorgetti e Vitale si portano sul 5-0 dopo dieci minuti di gioco.

Due tempi per studiarsi poi l’Iren Quinto passa a Roma contro i Distretti ecologici per 10-8. Break decisivo nel terzo tempo quando Roma conduceva 4-3. L’evergreen spagnolo di Ceuta naturalizzato italiano Molina Rios apre e chiude un devastante 5-0, che doppia gli avversari e sull’8-4 mette un punto decisivo al match. Peccato perchè Francesco Faraglia, nonostante la tripletta, ha fallito ben due rigori dei 5 concessi ai giallorossi.

Nel primo match in diretta su Waterpolo Channel, col commento di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione, la Pallanuoto Trieste si conferma squadra di rango e sbanca Salerno battendo una rinnovata Check-Up per 15-8. Partenza a razzo dei padroni di casa che vanno avanti sul 5-3 grazie anche alla doppietta col mancino di Gallo. Poi un devastante break di 6-0 dei giuliani guidati in attacco da un super Inaba. Il giapponese sale in cattedra e guida gli attacchi con un ritmo infernale realizzando anche sei reti. La rete di Tomasic a fine terzo tempo rianima il giallorossi troppo tardi. Alla fine una tripletta del campione del mondo Barroso eleva il rango dei padroni di casa che vedono un campionato da possibile outsider. Domenica alle 15.00 si recupera CC Ortigia-Netafim Bogliasco 1951 non disputata per cancellazione del volo della squadra ospite.

