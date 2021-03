Pallanuoto, A1 M e F: risultati delle seconde fasi

L’A1 femminile torna in acqua con la seconda giornata della seconda fase. Per il preliminary round scudetto, in diretta su Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, la Plebiscito Padova, campione d’Italia per quattro anni consecutivi, dal 2015 al 2018, batte 11-5 la Lifebrain SIS Roma, vice campione d’Italia nel 2019, nella finale che vide tornare al successo L’Ekipe Orizzonte a distanza di otto anni. Partita condizionata dal 3-0 iniziale di Padova e dagli errori di Roma in superiroità numerica (2/10) e su rigore (1/3). Gara ruvida ma corretta, in cui nessuna è uscita per limite di falli e dove la squadra di Posterivo ha fatto pesare la migliore media realizzativa in superiorità (5/9). Le romane hanno chiuso il primo tempo in rimonta grazie ai gol di Picozzi e Galardi ma Padova ha riallungato nel secondo (Ranalli e Centanni) senza accusare più passaggi a vuoto. Tripletta per Ranalli nel Plebiscito e doppietta di Storai nel finale per la Lifebrain.

In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19”, è stata rinviata L’Ekipe Orizzonte Catania-Css Verona, inizialmente in programma domenica 21 marzo.

Final round. Colpo esterno della Bogliasco 1951 che supera 9-7 la Pallanuoto Trieste. Liguri sempre avanti nel punteggio e sul 6-2 a metà gara; le giuliane rientrano fino al 6-4 di Gant. Nel quarto tempo, dopo il botta e risposta tra Franci e Klatowski (7-5), lo strappo decisivo delle bogliaschine con i gol in sequenza di Amedeo e Franci che valgono il 9-5 a cento secondi dalla fine.

Finisce in parità Vela Nuoto Ancona-RN Florentia, con le marchigiane salvate da un rigore di Altamura, autrice di una quaterna, a ventinove secondi dalla conclusione. Qualche rimpianto per le gigliate avanti 8-6 a metà del quarto periodo; in seguito la rimonta delle padrone di casa con le due reti di Altamura che fissano l’8-8 finale.

Formula. La seconda fase si articola con altri due gironi per ulteriori sei giornate: quello dei playoff che è composto dalle migliori due squadre classificate nei gironi della prima fase – che proseguirà con semifinali ad incrociare e finali scudetto e per il terzo posto – e quello dei playout senza retrocessioni con le altre quattro squadre per definire la classifica dal quinto all’ottavo posto. Seguono programma, arbitri e classifiche.

A1 femminile

Preliminary Round Scudetto

2^ giornata – sabato 20 marzo

Lifebrain SIS Roma-Plebiscito Padova 5-11

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona rinviata

Final Round

2^ giornata – sabato 20 marzo

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 7-9

Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 8-8

A1 maschile. La Rari Nantes Florentia domina 11-5 la Lazio Nuoto nel recupero della prima giornata dei playout. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio: 5-2 dopo due tempi, poi nel terzo parziale Astarita mette a segno una tripletta (cinque gol a fine incontro per lui) che mette ko la difesa laziale. Nell’utlimo termpo la rete di Sordini scrive la parola fine alla partita.

A1 maschile

Play Out

1^ giornata

Sabato 27 febbraio

Iren Genova Quinto-San Donato Metanopoli 11-8

Venerdì 19 marzo

RN Florentia-Lazio Nuoto 11-5