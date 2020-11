Pallanuoto, A1 M e F: il programma del secondo turno

Nel prossimo week end è in programma la seconda giornata dei campionati maschie e femminile di serie A1.

In diretta su Waterpolo Channel, con telecronca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, il derby siciliano tra Telimar Palermo e CC Ortigia per il gruppo C. Le altre partite sono RN Salerno-Iren Genova Quinto (A), AN Brescia-Roma Nuoto (B), San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) e RN Florentia-RN Savona (D). Da recuperare ancora Roma Nuoto-PN Trieste. Nel campionato femminile invece esordio della Plebiscito Padova, dopo il rinvio con la partita di Trieste, a Bogliasco mentre le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania saranno di scena alla Nannini contro la Florentia nel posticipo di domenica 22 novembre alle ore 18.30. In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19”, è rinviata a data da destinarsi Pallanuoto Trieste-CSS Verona. Segue il programma completo con le designazioni arbitrali.

foto Mfsport.net

Designazioni e programma

A1 maschile 2^ giornata / Sabato 21 novembre

15.00 RN Salerno-Iren Genova Quinto (A)

Arbitri: Alfi e Gomez

Delegato: Guarracino

riposa Pro Recco

16.00 AN Brescia-Roma Nuoto (B)

Arbitri: Colombo e Romolini

Delegato: Bensaia

riposa Pallanuoto Trieste

15.00 Telimar Palermo-CC Ortigia (C), in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Carminati e Centineo

Delegato: Schiavo

riposa SS Lazio Nuoto

15.30 San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D)

Arbitri: Ferrari e Brasiliano

Delegato: Pinato

17.30 RN Florentia-RN Savona (D)

Arbitri: Severo e Petronilli

Delegato: Navarra

Gironi e classifiche

Girone A: Pro Recco 3, Iren Genova Quinto e RN Salerno* 0

Girone B: AN Brescia*, Roma Nuoto** e Pallanuoto Trieste** 0

Girone C: CC Ortigia 3, Telimar Palermo* e SS Lazio Nuoto 0

Girone D: RN Savona e CN Posillipo 3, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport 0

* hanno osservato un turno di riposo

** devono recuperare la partita

Risultati 1^ giornata

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

7/11 CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

7/11 CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

14/11 Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

14/11 RN Savona-San Donato Metanopoli (girone D) 14-6

A1 femminile – 2^ giornata 21/22 novembre

Girone A

16.00 RN Bogliasco 1951-Plebiscito Padova

Arbitri: D. Bianco e Sponza

Delegato: Cavallini

PN Trieste-CSS Verona RINVIATA

Arbitri: L. Bianco e Roberti Vittory

Deleagto: Doro

Girone B

15.30 Vela Ancona-Lifebrain Roma

Arbitri: Castagnola e Ercoli

Delegato: Braghini

22/11

18.30 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Ricciotti e Scappini

Delegato: Nicolosi

Girone A: CSS Verona 3, Bogliasco, Plebiscito Padova*, Pallanuoto Trieste* 0

Girone B: L’Ekipe Orizzonte e Lifebrain SIS Roma 3, Vela Nuoto Ancona e Florentia 0

*una partita in meno