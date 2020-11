Italia, Mancini: non posso che ringraziare i tifosi

Mancini, CT da casa, commenta la bella vittoria contro la Bosnia e la qualificazione alle finali di Nations.

“Le Final Four saranno un bellissimo appuntamento, dopo gli Europei e prima dei Mondiali. Sono tre competizioni nel giro di pochi mesi, possiamo fare bella figura. Non posso che ringraziare i ragazzi per il grande lavoro che hanno fatto”.

“Abbiamo tanto giovani molto bravi, che devono però trovare spazio e giocare. I settori giovanili, soprattutto in questo momento, sono fondamentali. Bastoni ha fatto tre partite in dieci giorni, giocando sempre meglio. Può diventare sempre meglio, può essere il nuovo Chiellini o il nuovo Bonucci. Ma vanno fatti giocare. Il mio rinnovo? Non è un problema, ho un contratto fino al Mondiale”