Pallanuoto, A1: campionati tra rinvii e recuperi nel week end

Proseguono i recuperi della serie A1 maschile, in attesa della ripresa della regular season, prevista per il 19 febbraio e tornano anche le dirette di Waterpolo Channel. Sabato 12 febbraio alla “Mompiano” di Brescia alle 18.00 i campioni d’Italia della AN Brescia ricevono i campioni d’Europa della Pro Recco nella gara valida per la decima giornata. Il big match sarà trasmesso in diretta streming su WPC con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione. Dirigono l’incontro Filippo Gomez di Monteruscello e Massimo Calabrò di Macerata.

I recuperi di A1 maschile

Sabato 12 febbraio

11^ giornata

13.00 ADR Nuoto Catania-Iren Genova Quinto

Arbitri: Lo Dico e Navarra

13^ giornata

16.15 WP Milano Metanopoli-Roma Nuoto

Arbitri: Brasiliano e Cavallini

18.00 Lazio Nuoto-RN Salerno

Arbitri: Ercoli e Castagnola

10^ giornata

18.00 AN Brescia-Pro Recco – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Gomez e Calabrò

Martedì 15 febbraio

12^ giornata

21.00 Iren Genova Quinto-WP Milano Metanopoli

Arbitri: Rovida e L. Bianco

Per l’A1 femminile squadre in acqua sabato 12 febbraio per l’undicesima giornata ma ci sono da registrare altri rinvii a data da stabilire, quelli di Catania tra L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma e Verona tra Vetrocar Verona e NC Milano, in seguito alle comunicazioni delle società SIS Roma e Vetrocar Verona della positività al Covid-19 di 4 atlete all’interno dei gruppi squadra in occasione dei tamponi rapidi. Si gioca nelle altre piscine. In chiave salvezza alla Comunale di Bogliasco tra Bogliasco 1951 e Vela Nuoto Ancona sono in palio punti pesanti, così come a Firenze, piscina Nannini, tra Rari Nantes Florentia e Como Nuoto Recoaro.

A1 femminile – 11^ giornata – sabato 12 febbraio

15.00 Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona

Arbitri: Fusco e Rotunno

16.30 RN Florentia-Como Nuoto Recoaro

Arbitri: Ricciotti e Vildacci

18.30 Pallanuoto Trieste-Plebiscito PD

Arbitri: Paoletti e Carrer

Rinviata Vetrocar CSS Verona-NC Milano

Rinviata L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma

Negli altri campionati. Sabato si gioca la settima della serie A2 maschile, ed accezione di Latina-Acquachiara (12-9 disputata l’8 gennaio) e inizia il campionato di serie B. Domenica 13 febbraio scatta la serie A2 femminile. Programmi, regolamenti, designazioni arbitrali ed eventuali rinvii sono riportati nelle altre news.