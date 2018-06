Palio Antiche Repubbliche Marinare, Benveduti e Bordilli: in mostra anche nostro artigianato

Ci saranno anche gli stand degli “Artigiani In Liguria” ad animare la banchina del canale di calma di Pra’ in occasione della 63esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma a Genova, domani e domenica 3 giugno.

“I genovesi – ha dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Artigianato Andrea Benveduti – i turisti, gli ospiti di Amalfi, Pisa, Venezia e tutti gli appassionati della regata potranno apprezzare i prodotti del nostro agroalimentare, a partire dal pesto con il basilico proprio di Pra’, e dei nostri artigiani che producono eccellenze: dalla filigrana di Campoligure alla ceramica, alle creazioni in ottone specifiche per la nautica ai tipici testi liguri in rame.

Pensiamo che sia fondamentale cogliere ogni occasione di richiamo di grande pubblico in città e in Liguria per poter promuovere e valorizzare le imprese che producono eccellenze della nostra tradizione, per farle conoscere a un pubblico sempre più ampio”.

L’evento “Artigiani in Liguria” è organizzato dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, Confartigianato Liguria e Cna, con la collaborazione del Comune di Genova e con l’associazione Praviva, organizzatrice degli intrattenimenti collaterali.

“Sarà un evento nell’evento – ha aggiunto l’assessora al Turismo del Comune di Genova Paola Bordilli – che renderà ancora più vivace l’atmosfera in cui genovesi e turisti si immergeranno per assistere al Palio, un evento straordinario per Genova, per le delegazioni del Ponente, Pra’ in primis in quanto sede della regata, ma anche per le limitrofe Pegli e Voltri. La diretta Rai della domenica rappresenterà un’occasione straordinaria di promozione anche per i nostri artigiani, che esporranno i prodotti proprio nella location del Palio”.