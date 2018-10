Palazzo Tursi per l’allattamento al seno: inaugurazione pit-stop bebé con Mancini

È stato inaugurato oggi, con la partecipazione di Roberto Mancini e dell’assessora comunale Arianna Viscogliosi, lo spazio che al piano porticato di Palazzo Tursi è pronto ad accogliere mamme, papà e i loro piccoli, nell’area loro dedicata, messa a disposizione dal Comune per una sosta in un luogo pensato e arredato per essere accogliente e distensivo.

“Questa azione rientra nell’ambito dei progetti per rendere Genova una città sempre più ‘people friendly’ e accogliente – ha spiegato l’assessora Viscogliosi – in questo caso vogliamo sensibilizzare la collettività sul tema della maternità e della cura dei bambini che sono il nostro futuro. Siamo fieri di inaugurare questo spazio nella settimana mondiale dell’allattamento materno al seno, che si rinnova nella prima settimana di ottobre di ogni anno dal 1992. Questa inaugurazione è l’inizio di un percorso per creare, insieme a tante realtà presenti sul territorio, occasioni per generare sostegno e sviluppo”.

Il nuovo spazio è stato realizzato con la collaborazione di Unicef e con il contributo di Ikea che ha fornito gratuitamente il kit con fasciatoio, poltroncina, solleva gambe e armadietto.

“Siamo orgogliosi – ha aggiunto il presidente del comitato Unicef Liguria Franco Cirio – che il Comune di Genova abbia aperto la sua casa, Palazzo Tursi, per promuovere questo gesto naturale di così grande valore culturale e materiale. Culturale per la forte emotività del rapporto mamma e bambino, materiale per la disponibilità di averlo sempre pronto, caldo e con un forte risparmio”.

La “Leche League” in occasione dell’inaugurazione del Pit-Stop per i più piccoli e i genitori di Palazzo Tursi ha organizzato un flash mob, invitando tutte le mamme che allattano o che hanno a cuore l’allattamento a venire con i loro bimbi per festeggiare. Tabatu di Simona&Francesca e laboratorio di pasticceria in Albaro realizzeranno anche una torta con il logo dell’iniziativa.