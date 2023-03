Otto marzo, nuova panchina rossa. Corso: dedicata in particolare a lotta donne in Iran

In occasione della Giornata internazionale della donna è stata installata oggi nei giardini Baltimora, nel Municipio I Centro Est, una panchina rossa.

Sulla panchina installata è riportato il numero telefonico antiviolenza e stalking 1522.

Sono intervenuti all’evento, tra gli altri, il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, l’assessora comunale alle Pari Opportunità Francesca Corso, la vice presidente del Municipio Centro Est Daniela Marziano.

“Una panchina dedicata a tutte le donne – ha dichiarato l’assessora leghista Francesca Corso – ma in particolare a quelle che in Iran stanno lottando per la propria vita, oltreché per la propria dignità.

Il primo evento di questa giornata importante, che deve far riflettere sulle battaglie a cui le donne, storicamente, non si sono mai sottratte”.