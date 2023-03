Polizia locale: arrestati 5 spacciatori e ladri. Ma Comando e Comune non dicono chi e dove

Lo scorso fine settimana gli agenti della Polizia locale di Genova hanno arrestato 5 persone per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, per furto e furto aggravato.

I responsabili del Comando della Polizia locale e del Comune di Genova, tuttavia, non hanno fornito informazioni né sulle modalità né sul luogo in cui sono stati effettuati gli arresti né sull’età, nazionalità o residenza degli arrestati.

Inoltre, hanno genericamente riferito di avere denunciato altre 4 persone per avere assunto sostanze stupefacenti e di avere sequestrato 127,5 grammi di droga, senza peraltro indicare quale tipo.

Comando e Comune hanno poi comunicato di avere sanzionato una persona per guida in stato di ebrezza e a denunciarne 3 per la stessa violazione, senza fornire altre informazioni per il pubblico.

In ogni caso, l’attività della Polizia locale sulle strade genovesi ha portato anche alla scoperta di 94 veicoli sprovvisti di revisioni e a sanzionare 33 automobilisti per mancato rispetto dei limiti di velocità.

Le persone sanzionate per inosservanza degli obblighi e dei divieti sono state 89 e sono stati presi provvedimenti su 15 veicoli con la sospensione di nove patenti.

In totale, le sanzioni contestate agli automobilisti hanno comportato la decurtazione di 834 punti sulle patenti.

Un’attività (non si sa neanche di quale tipo, ndr) è stata sanzionata per disturbo alla quiete pubblica e una per commercio abusivo.

Il Comando e il Comune hanno poi riferito genericamente che tre persone “sono state denunciate per consumo e detenzione di sostanze alcoliche”, mentre “altre sei per ubriachezza molesta”.

Dieci persone “sono state denunciate per aver espletato le loro funzioni fisiologiche in strada”, 12 per abbandono di rifiuti e 9 per essere contravvenute alle leggi sulla conduzione degli animali (anche in questi casi non è stato comunicato come, dove e quando sono avvenuti i fatti).