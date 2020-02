Ottimi risultati del Comune di Genova a Zurigo

La missione, guidata del vice sindaco Stefano Balleari e dall’assessore al marketing territoriale e turismo Laura Gaggero

Organizzata in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Zurigo, Enit Svizzera e ICE Svizzera, e con il supporto di Walter Finkbohner, consulente delle Ferrovie Svizzere ed ex Consigliere Cantonale di Zurigo.

Della delegazione facevano parte anche Giuseppe Zampini, presidente di Confindustria Liguria e vice presidente di Confindustria Genova con delega all’internazionalizzazione, Piera Ponta, responsabile relazioni internazionali e comunicazione di Confindustria Genova, Fabrizio Tubertini, manager industrial liaison & business development IIT.

La parte dedicata alla promozione turistica ha visto la partecipazione del Comune di Genova alla Fiera Fespo, una delle più importanti fiere turistiche svizzere.

Il mercato svizzero è al sesto posto fra i principali mercati stranieri per Genova, e la presenza a Fespo è stata decisa anche per sostenere la destinazione Genova sul mercato svizzero, in previsione dell’attivazione del collegamento diretto Zurigo-Genova da parte delle Ferrovie Svizzere, in programma per fine anno.

Il vice Sindaco Balleari e l’assessore Gaggero hanno presentato Genova al pubblico e ai media, presso piazza Italia nel padiglione Enit, seguiti dalle presentazioni della cucina ligure, a cura di Ligucibario, e del Campionato Mondiale di pesto al mortaio, ad opera di Camera di Commercio e Palatifini.

Lo stand di Genova è stato animato da degustazioni di pesto e specialità della cucina genovese. Era presente anche Convention Bureau Genova. Nei tre giorni di fiera, oltre all’affluenza di pubblico allo stand, sono stati incontrati, e invitati a Genova, tour operator, in particolare interessati ad organizzare gruppi su treno.

Una parte del programma è stata dedicata allo studio dei progetti di ampliamento dell’aeroporto, uno dei principali hub europei con le sue oltre 700 movimentazioni giornaliere, e delle soluzioni di viabilità e trasporto pubblico, in particolare su rotaia, per le quali la Città di Zurigo è all’avanguardia a livello internazionale.

Gli incontri con i principali fondi d’investimento svizzeri si sono svolti presso il Consolato Generale d’Italia a Zurigo e sono stati realizzati in collaborazione con l’Agenzia ICE di Berna e con la Camera di Commercio di Zurigo. Notevole l’interesse suscitato sulle controparti svizzere, per le opportunità di investimento nel real estate e per il progetto di integrato sviluppo urbano denominato “Polcevera Park & Red Circle”.

Forte interesse anche da parte di esponenti del Venture Capital a considerare investimenti in startup ad alto contenuto tecnologico che includono settori come la robotica e le energie rinnovabili e biomedicali .

Sono inoltre stati organizzati incontri con esponenti del settore della logistica che hanno forte interesse ad includere nei loro business model il Porto di Genova. Come tematica trasversale è stato portato in evidenza che il Porto di Genova viene favorito dalla “domanda” della logistica svizzera in situazioni nelle quali i clienti finali desiderano minimizzare l’impatto ambientale del trasporto della merce.

La delegazione genovese, introdotta da Walter Finkbohner, ha incontrato, nel Palazzo Rechberg, sede del Governo Cantonale, la Presidente del Governo Cantonale, direttore del Ministero dell’economia e presidente del Comitato del San Gottardo, Carmen Walker Späh. Insieme a lei, fra gli altri, Wilfried Anreiter, responsabile della mobilità pubblica e privata del Cantone di Zurigo, Corinne Wyer, responsabile progetti Stati esteri e promozione economica, Rolf Buhler, direttore Europa di Greater Zurich Area. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di comune interesse fra Genova e la Città e il Cantone di Zurigo; in particolare sono state approfondite logistica e collegamenti ferroviari fra Genova e Zurigo. La presidente signora Späh ha proposto al Comune di Genova di entrare a far parte del Comitato del San Gottardo, e sono state esaminate varie opportunità di collaborazione, in particolare dal punto di vista dello sviluppo economico, attraverso contatti diretti con l’Agenzia Greater Zurich Area.

“È stata una missione importante – dice il vice sindaco Stefano Balleari – nella quale l’Amministrazione Comunale ha proposto Genova in tutte le sue potenzialità, con una visione complessiva e sistemica. Abbiamo presentato la destinazione turistica, ma anche la Città capace di attrarre investimenti e di offrire opportunità di business, proiettata verso il futuro attraverso grandi progetti di sviluppo urbano e infrastrutturali. Mi ha fatto piacere constatare che Genova è conosciuta e suscita l’interesse di importanti realtà finanziarie e imprenditoriali, sia nel real estate, sia nei settori produttivi, in particolare l’hi-tech, sia, naturalmente, nella logistica e portualità, che costituisce sempre uno dei nostri princiali asset”.

“È stata una notevole opportunità per rilanciare il rapporto con uno dei nostri principali mercati turistici dice l’Assessore Laura Gaggero – e far percepire la varietà di proposte che la nostra splendida città offre. Abbiamo potuto valorizzare il nostro patrimonio Unesco, i forti, i parchi storici, le promenade, il clima, la gastronomia, e tutto ciò che fa di Genova una delle principali destinazioni turistiche italiane. Altrettanto importante è stata la parte dedicata all’attrazione di investimenti ed opportunità di internazionalizzazione delle nostre imprese, attraverso la quale siamo entrati in contatto con alcuni dei più importanti fondi di investimento di una delle capitali finanziarie del mondo. Questa missione ci ha fatto percepire la necessità e interesse sia dell’Amministrazione, sia del mondo ecomomico, di aumentare e migliorare le connessioni logistiche, economiche e istituzionali fra due aree strategiche nel cuore dell’Europa e del Mediterraneo”