Spezia-Pordenone, Italiano: Pensiamo da grande squadra

Al termine della splendida vittoria casalinga contro il Pordenone, è come di consueto il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “Oggi è stata una delle migliori partite giocate al “Picco”, dato che solitamente alterniamo fasi della gara in cui concediamo il campo agli avversari; questo pomeriggio invece siamo stati bravissimi, sia per la pazienza di aver aspettato il varco giusto, sia per aver dimostrato di essere sempre in partita, concentrati per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati.

La scorsa giornata è stata la migliore prestazione esterna, questa per me è stata la miglior giocata in casa, contando anche il fatto che di fronte avevamo una signora squadra. Sono felice di averla portata a casa, è stata la dimostrazione di quanto questo gruppo sia maturato, perchè il Pordenone, come mi hanno subito detto i ragazzi a fine gara, si è confermata quale avversaria veramente tosta, difficile da battere, quindi questi tre punti valgono doppio.

Dopo tutti questi risultati positivi è normale che stiamo iniziando a galleggiare in posizioni di classifica più felici, vogliamo ovviamente rimanerci cercando di migliorarci ancora, giornata dopo giornata. La strada intrapresa è quella giusta, ora sono arrivati anche innesti importanti dal mercato, son contento per Nzola che si è calato perfettamente nella situazione, ora spetta a Vitale e Di Gaudio alzare ancor più l’asticella.

Fa piacere ricevere i complimenti da un allenatore come Tesser, è un tecnico che ha grande esperienza e che ha vinto tanto. Questi complimenti li giro ovviamente ai ragazzi, li giro alla Società e al Direttore, perchè tutti insieme ci stiamo tirando fuori da una situazione che fino a due mesi fa era davvero difficile. I ragazzi, a suon di grandi prestazioni, hanno cambiato mentalità, stanno iniziando a ragionare da grande squadra e di questo non posso che essere molto orgoglioso.

Gyasi nel ruolo di prima punta non riusciva ad esprimersi ad alti livelli, perchè si era adattato ad un ruolo non suo; schierato nel suo habitat naturale, da esterno offensivo, è completamente un altro giocatore, questo lo ha aiutato a sbloccarsi e a garantire prestazioni di grandissima qualità. Anche oggi avrebbe potuto segnare, è un giocatore di fondamentale importanza per noi.

Mastinu? Nessun calo fisico, oggi sapevamo sarebbe stata una gara tosta, molto fisica e con tanti duelli, specialmente in mediana.

Per quanto riguarda Giulio mi spiace per l’espulsione, ma questo non macchierà certo la sua ottima prestazione di oggi; so che per lui era un sogno indossare questa fascia e quindi ho voluto fargli questo regalo, si merita tutto questo”