Ospedale San Martino indaga sul ritrovamento di sacche di sangue nei rifiuti

L’Ospedale San Martino di Genova sta conducendo un’indagine interna dopo il ritrovamento di sacche di sangue presso l’impianto di smaltimento di Bolzaneto, in collaborazione con Amiu, l’azienda d’igiene urbana.

La direzione sanitaria ha segnalato il fatto e ha subito avviato un’indagine per comprendere la situazione.

Secondo quanto dichiarato dall’ospedale, le sacche di sangue, come da protocollo aziendale, sono tracciate dalla loro formazione fino allo smaltimento e non sono contaminate, pertanto non rappresentano un rischio per la salute pubblica.

Il direttore sanitario Gianni Orengo è intervenuto sul posto del ritrovamento per coordinare le azioni necessarie.

L’Ospedale San Martino spiega che le sacche di sangue seguono un percorso interno attraverso apposite bio box nella Medicina Trasfusionale prima di essere smaltite, con un processo ben delineato. Attualmente, sono in corso accertamenti relativi a questo aspetto.

La direzione generale dell’Ospedale Policlinico San Martino ha espresso gratitudine al Comune di Genova, all’assessore Matteo Campora e alla direzione di Amiu per le segnalazioni tempestive e la collaborazione attiva nel gestire la situazione.