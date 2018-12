Ore 8,30: traffico intenso nel Ponente genovese. Incidenti in via Albareto e al Carmine

Ore 8,30 di oggi: il Comando della Polizia Locale di Genova ha riferito la presenza di “traffico intenso anche se scorrevole sulla direttrice Siffredi/Rossa/Lungomare Canepa in direzione centro, qualche rallentamento a causa di Incidente con ferito in via Albareto altezza del negozio Unieuro”.

Inoltre, è stato segnalato un incidente con un ferito “in fase di rilevazione” anche in via Brignole De Ferrari, all’altezza del mercato del Carmine.

“Traffico in aumento ma al momento regolare su tutta la restante rete urbana. Nella notte aperta con buon esito la rampa di collegamento tra il Casello Ge-Aeroporto e via Guido Rossa. Attesa in giornata, al termine delle ultime procedure, la riapertura di via Rubens con senso unico alternato”.